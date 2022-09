El Parlamento foral pide para Navarra la gestión de los nuevos gravámenes a la banca y a energéticas

La petición se ha realizado en el marco del debate de una moción presentada por Geroa Bai con el fin de instar al Gobierno foral a que exija a su vez al Gobierno estatal "cumplir lo estipulado en la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, del Convenio Económico, de forma que los nuevos impuestos que se creen sean incluidos en ese marco y puedan ser gestionados desde la Comunidad foral".

Este apartado ha sido aprobado por unanimidad, pero Geroa Bai ha aceptado una enmienda de adición más concreta presentada por EH Bildu que emplaza al Gobierno de España a "incluir en el Convenio Económico los nuevos gravámenes temporales a implantar a las empresas energéticas y entidades de banca y crédito, pendientes de debate en el Congreso de los Diputados, con el fin de reconocer a la Comunidad foral de Navarra la competencia para regular y gestionar estos nuevos gravámenes". Este epígrafe ha sido apoyado por Geroa Bai, EH Bildu e Izquierda-Ezkerra. PSN ha votado en contra, mientras que Navarra Suma y Podemos se han abstenido.

Por medio de otra enmienda, presentada por Navarra Suma, se solicita un informe al Consejo de Navarra que "fortalezca la defensa de las competencias del Régimen Foral de Navarra", a la vista de la proposición que han registrado PSOE y Unidas Podemos en el Congreso para crear estos nuevos gravámenes. La enmienda ha sido respaldada por Navarra Suma, Geroa Bai e I-E. PSN se ha posicionado en contra. EH Bildu y Podemos se han abstenido.

En la defensa de la moción, el parlamentario de Geroa Bai Mikel Asiáin ha compartido "la necesidad de estos impuestos, porque en estos tiempos de crisis estas empresas deben involucrase socialmente con parte de los enormes beneficios que están obteniendo, hay que repartir las cargas, no es aceptable que la mayor parte de la ciudadanía pague la emergencia energética", pero ha subrayado que la ley prevé que, cuando el Estado apruebe un nuevo impuesto, se convocará la Comisión Coordinadora Navarra-Estado "para adaptar el Convenio a la nueva figura impositiva". Sin embargo, ha criticado que "se está obviando esto" y ha apelado a que "se respete nuestro marco competencial".

La parlamentaria de Navarra Suma María Jesús Valdemoros ha señalado que el debate es "el carácter tributario o no tributario" de la medida y ha explicado que PSOE y Unidas Podemos, al registrar la proposición para crear estos nuevos gravámenes, hablan de "prestación patrimonial pública no tributaria", si bien el Gobierno de España, cuando anunció esta medida, habló de "impuestos". "Si camina como un pato, grazna como un pato y se comporta como un pato, seguramente es un pato. Este gravamen es un impuesto", ha afirmado. Valdemoros ha advertido de que esta situación hace que "las competencias de Navarra se vean invadidas al hurtar a estos gravámenes su consideración de impuestos, que es lo que son, y al hurtar así a Navarra la inclusión de estas discutibles figuras entre los impuestos convenidos". Además, ha asegurado que "el PSN no está defendiendo" a Navarra por lo que ha pedido a María Chivite que "ejerza de presidenta de los navarros y se olvide de cualquier otra tentación".

Por parte del PSN, Ainhoa Unzu ha explicado que PSOE y Unidas Podemos presentaron "una proposición de ley que impulsa la creación de dos nuevas figuras fiscales, por un lado la dirigida a las empresas energéticas, y por otro lado la dirigida a las entidades financieras, y se llame como se llame, estas dos nuevas figuras van a hacer que los efectos de la crisis se repartan entre las grandes empresas y entidades financieras". Además, la parlamentaria socialista ha afirmado que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "despejó" esta semana en el Senado "las dudas en relación a estos gravámenes, asegurando que se iba a respetar el reparto competencial en nuestro país y la Constitución".

El parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha asegurado que la iniciativa que han presentado PSOE y Podemos en el Congreso para establecer el gravamen extraordinario a entidades financieras y energéticas "es positiva en sí misma, aunque sea insuficiente" y ha considerado que, "con todas las limitaciones, será una medid justa y proporcional, que deberá comprenderse como solidaria". "El problema viene después, y es que va a tener efectos colaterales para nuestra competencias fiscales y financieras, si no se corrige en la tramitación parlamentaria", ha explicado Araiz, señalando que esta nueva fórmula impositiva "podría situarse al margen del Convenio, porque el Convenio se refiere expresamente a tributos", fórmula que no utiliza la ley estatal. "Esto nos preocupa considerablemente", ha asegurado Araiz.

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, se ha felicitado por la iniciativa presentada por PSOE y Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados y ha señalado que estos dos grupos no han estado pensando en el Congreso "cómo hacer daño a la foralidad, sino en buscar la manera de que un impuesto fuera efectivo hacia las entidades económicas más poderosas que tenemos en este país". Así, ha explicado que con la figura utilizada en la ley, "se evitan los recursos por doble imposición". "Aquí lo importante es el huevo, un impuesto como este no lo había conocido España, es una línea de acción que nuestra formación ha defendido incluso antes de la guerra de Ucrania", ha destacado.

Por parte de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón ha afirmado que el debate ha parecido "una carrera a ver quién defiende más la autonomía de Navarra" pero en todo caso ha respaldado la moción. Del mismo modo, ha respaldado los nuevos gravámenes. "La banca siempre gana, la banca del Ibex-35 ha ganado en los seis primeros meses de este año 10.132 millones de euros y es una situación en la que lo correcto, lo lógico, lo justo, es que esta banca contribuya a incrementar el erario público en función de esa actividad y esas ganancias tan importantes que tiene", ha asegurado.