Morant diu que Feijóo "sap quina és la seua obligació" d'acordar la renovació del CGPJ:"Que deixe de fer-se el malcriat"

Així s'ha manifestat Morant hui a Algemesí, durant la seua visita a les Festes de la Mare de Déu de la Salut, on ha criticat que el PP estiga "en desobediència i rebel·lia" davant la renovació de l'organisme judicial i ha rebutjat que el president del Govern, Pedro Sánchez, haja de telefonar el líder de l'oposició per a abordar l'assumpte: "No podem estar contínuament pensant que Feijóo ha de rebre telefonades per a complir amb les seues obligacions".

"Feijóo açò ho ha escoltat per terra, mar i aire", ha asseverat Morant, al mateix temps que ha afirmat que el PP porta "més de 1.300 dies incomplint la Constitució". "Està en constant rebel·lia", ha asseverat la titular de Ciència.

Per a Morant, l'amenaça del president del CGPJ, Carlos Lesmes, de dimitir per a forçar la renovació és "una suma més a aquesta bogeria en la qual ens ha ficat el PP amb la desobediència i rebel·lia a la Constitució".

Així, creu que Lesmes "el que està és ja pregant de manera angoixant, igual que hem estat fent des del Govern d'Espanya, que complisca amb la Constitució".

Per a la ministra, aquesta situació és una "anomalia institucional" que converteix Espanya en "una pitjor democràcia" ja que "tenim una pitjor justícia perquè no s'ajusta a la norma".