Detingut un home per robatoris a grups de menors i apunyalar cinc vegades a un xic en una matinada

Agents de la Policia Nacional han detingut a València un home de 30 anys com a presumpte autor del robatori amb violència, en una mateixa matinada, a diversos menors que anaven pel carrer, i per apunyalar, sense motiu aparent, un d'ells, al qual suposadament va assestar cinc punyalades per les quals va haver de ser hospitalitzat.