'El programa del verano' habla con la dueña de la perrita asesinada a patadas por un vecino: "Me apoyó contra la pared y me intimidó"

Los vecinos de Campos del Río, en Murcia, se han echado a la calle para denunciar la violencia de uno de sus vecinos que, tras ver cómo una perrita orinaba en la esquina de su casa, la emprendió contra la dueña y mató, a base de patadas, al animal.

Un equipo de El programa del verano se ha trasladado a la localidad murciana para hablar en directo con María, la dueña de Lola. "Una de las pocas que yo veo que recoge la caca. Una mujer muy respetuosa con su perro", ha destacado una de las vecinas.

Cuando la noticia se extendió por el pueblo, los ciudadanos, enfurecidos, se encaminaron a la casa de Daniel, el agresor, que tuvo que abandonarla rápidamente. Una vez se marchó, los reporteros se dieron cuenta de que se había dejado el aire acondicionado puesto y que, además, en el interior de la vivienda había un calendario con fotografías de animales. Sin embargo, según los vecinos, es problemático y odia a los animales.

"Ha tenido varios rifirrafes con los vecinos, sobre todo por el tema de los perros", ha apuntado uno de los habitantes del pueblo que, como el resto, espera que el hombre no regrese a la localidad. "Todo el pueblo unido, sensibilizado, con esta barbaridad que ha cometido este mastuerzo, el borrico este... Buena prueba de ello es la concentración a las puertas del Ayuntamiento", ha señalado Joaquín Prat.

El Ayuntamiento ha decretado un día de luto. Por su parte, María, muy afectada por lo ocurrido, ha apuntado: "Yo no le conocía, pero tengo entendido que se quejaba por todo. Llámalo antisocial, intolerante... Un inadaptado, por llamarlo de alguna manera".

"Yo salí, como todas las mañanas, con mi perro. Por desgracia, ese día hice una ruta diferente a la que solía hacer, pero tenía prisa y fui por la ruta más corta. Después de recoger los excrementos en la puerta de su casa, vi que un coche paraba en esa fachada. El hombre se bajó del coche, cerró la puerta y, directamente, se abalanzó sobre mi perra. No pude llegar a él y le pegó la patada. Cuando fui a gritarle que era una sinvergüenza, él se vino hacia mí, me apoyó contra la pared y empezó a amenazarme, insultarme, increparme e intimidarme hablándome muy cerca de mi cara. Me sentí agredida. Yo no pude ver dónde caía mi perra, pero la mató de una sola patada", ha agregado María.

"Me insultó. Me dijo que era una marrana, una hija de puta, que ya estaba bien y que por fin había pillado a la persona que hacía eso, que estaba harto de recoger excrementos de la puerta de su casa, que éramos unos incívicos...", ha señalado la mujer que, además, ha recordado que recogió todos los excrementos sólidos del animal.

María, además, ha reconocido que no pudo limpiar el pis que Lola se hizo en la esquina de la casa, a lo que Joaquín Prat ha apuntado que "para eso están los servicios de limpieza del Ayuntamiento" y que esto "son los inconvenientes de vivir con la puerta dando a la acera de la calle": "Eso lo entendemos todos".

Desde el plató del matinal de Telecinco, Juan Manuel Medina ha destacado que este tipo de agresiones a animales pueden suponer penas de hasta 18 meses de prisión. Además, el abogado ha apuntado que habría que sumar los delitos de intimidación y amenazas que el agresor profirió contra María.

Finalmente, uno de los vecinos que acudió a la casa del agresor para exigirle responsabilidades, ha agregado que el hombre amenazó a María sacando un cuchillo por la ventana de la vivienda.