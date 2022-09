L'Arxiu Històric del Port incorpora vora 9.000 documents sobre els fars de València, Cullera i Canet d'en Berenguer

Així es recopilen "moments claus i apassionants de la història espanyola i valenciana des de 1858 fins el 1976". La iniciativa s'emmarca en l'objectiu de "potenciar la transformació digital des de Valenciaport, així com el seu compromís amb la transparència i la societat civil i investigadora", destaca l'entitat en un comunicat.

L'Arxiu Històric en línia de l'APV és una ferramenta d'accés públic i gratuït mitjançant la qual es poden consultar expedients i documents datats en la seua majoria en el període comprès entre mitjan del segle XIX i 1940, així com les Memòries Anuals publicades pels diferents organismes gestors del port des de mitjan segle XIX fins als nostres dies.

Entre els documents de nova publicació destaquen els relacionats amb els fars de València, Cullera i Canet d'en Berenguer, especialment amb els dos últims dels quals fins ara no hi havia cap informació en l'arxiu.

Des de l'APV subratllen, en un comunicat, que entre els expedients publicats dels fars es poden trobar comunicacions entre el tècnic mecànic encarregat del far i l'enginyer en cap de ports i coses, informant d'incidències, informes meteorològics o existències i consums.

També s'inclouen llibres de registre d'operacions, servicis, observacions meteorològiques, inventaris i conques, i expedients de diversos projectes de construcció, reparació i millora.

BOMBARDEJOS

També destaca la publicació d'una col·lecció de fotografies donades per Francisco Roca Monzó que corresponen a bombardejos sobre el Port de València que van tindre lloc durant la Guerra Civil de 1936-1939.

La iniciativa s'inclou en un dels objectius del Pla Estratègic de Valenciaport com és l'aposta decidida per la Transformació Digital per a fomentar nous models de negoci digitals i de connectivitat, i posicionar el Port de València com a "SmartPort compromès amb la societat".