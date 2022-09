Un professor de la UV afirma que la reforma laboral no frenarà la devaluació salarial si no hi ha intervenció pública

L'especialista, en el context actual, proposa nous canvis legislatius "per a millorar les condicions de vida de la classe treballadora", ja que amb les mesures de la reforma laboral de 2021 "no s'aconseguirà frenar la devaluació salarial i molt menys recuperar el poder adquisitiu perdut en els últims deu anys", segons ha informat la institució acadèmica en un comunicat.

Els canvis que demana Adrián Todolí pretenen aconseguir un "triple objectiu": la recuperació adquisitiva de les persones treballadores per a impedir l'afonament del consum intern; reduir la competència en costos entre les empreses perquè es passe a competir en qualitat i productivitat i que aquests augments salarials no acaben generant una inflació de "segona volta".

Todolí explica que en els últims 30 anys no s'ha registrat una dada sobre l'IPC "tan preocupant" com l'actual i, precisament, aquesta "relativa estabilitat" dels preus de les últimes dècades "ha provocat que la negociació col·lectiva estiga, actualment, pobrament preparada per a aquest fenomen".

"L'última vegada que la inflació es va trobar en nivells tan alarmants com els actuals es van escometre els anomenats pactes de la Moncloa de 1977, on els principals partits polítics, tant el Govern com l'oposició, amb l'aquiescència de patronal i sindicats, van aconseguir, de forma molt reeixida, reduir la inflació sense provocar un afonament del creixement econòmic. Però, en el clima polític actual aquesta situació pareix irrepetible", detalla.

Amb aquestes dades, la primera conclusió de l'estudi 'La devaluación salarial se mantiene: análisis de la reforma laboral de 2021 desde la perspectiva salarial en un contexto de inflación desbocada y propuestas de cambio' és que, si des de la política econòmica no es posa fi a la devaluació salarial, "Espanya s'enfrontarà a una profunda recessió", per la qual cosa defèn que la intervenció pública "és necessària".

"La negociació col·lectiva està paralitzada i les mesures de la reforma laboral de 2021 que tenien per objectiu empoderar als agents socials seran insuficients en un context inflacionari i sense clàusules de revisió salarial pactades", agrega l'estudi. A més, aquests canvis normatius han de ser dissenyats per a empoderar als agents socials.

Com a quarta conclusió, Todolí apunta que per a evitar la inflació de segona volta i aconseguir un equilibre d'interessos, els pactes o canvis legislatius "haurien d'entrar en vigor passat el pitjor de la inflació".