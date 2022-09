VÍDEO: Catalá urge a PSOE y PP a ponerse de acuerdo para renovar el CGPJ

El que fuera ministro del Gobierno de Mariano Rajoy ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios antes de participar en la inauguración del II Congreso de Derecho Mercantil y Concursal 'Ciudad de Toledo'.

En el marco de las "tensiones y los debates" que se están produciendo estos días respecto a la renovación del órgano de los jueces, el exministro ha afirmado que el PP y el PSOE tienen que ponerse de acuerdo porque "la aritmética parlamentaria lo requiere".

Así, ha dicho que "la única buena noticia", tras las elecciones que hubo en 2019, es que la mayoría de tres quintos que se requiere para reformar algunos asuntos importantes en la Constitución, sólo la conforman el PSOE y el PP juntos.

Ha asegurado que él creyó "ingenuamente" que esa circunstancia "llamaba al diálogo, a la negociación y al consenso" entre el PSOE y el PP y, sin embargo, ha lamentado, "eso no ha sido así".

"El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha elegido durante esta legislatura como socios preferentes a la extrema izquierda radical, a los independentistas y a Bildu" en vez de "abordar negociaciones transparentes y leales con el PP, y eso ha hecho imposible el acuerdo y el consenso", ha advertido Catalá.

ACUERDO NECESARIO

A su juicio, "es muy necesario" haciendo referencia a las declaraciones del presidente del Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, estos días, que "los partidos políticos se pongan de acuerdo".

"Y eso es una llamada fundamentalmente -ha recalcado- a quien más responsabilidad tiene, que es el PSOE y el presidente del Gobierno", a quien ha pedido "crear condiciones para ser capaces de llegar a un acuerdo para renovar el Consejo del Poder judicial, que, según ha recordado, está casi cuatro años sobrepasado de mandato".

"Dos no se ponen de acuerdo si uno no quiere", ha abundado el exministro, quien ha asegurado que le consta, por su cercanía al PP, que el partido de Núñez Feijóo "reiteradamente" ha ofrecido acuerdo al PSOE. "No es una negociación sin condiciones", ha avisado.

Dicho esto, ha explicado que el PP quiere reformar la designación de los vocales del Consejo del Poder Judicial para que, por ejemplo, un ministro no pueda pasar a ser fiscal general del estado "como hemos visto en esta legislatura" o para que personas que se dedican a la política no pasen a la judicatura inmediatamente.