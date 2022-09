Robert Guédiguian rebrà la Palmera d'Honor de la Mostra de València 2022

El certamen ha donat a conéixer el guardó, que reconeix el mestratge del realitzador a l'hora de "retratar la llum del Mediterrani i les seues gents corrents". I és que bona part de la seua filmografia està lligada a Marsella i la seua costa.

Honrat pel guardó, Gédiguian assegura, en un comunicat distribuït pel festival valencià, que "el Mediterrani ens ensenya la possibilitat d'enteniment entre els homes". "Els intercanvis entre els seus pobles han sigut dels més fructífers de la història mundial. Mes enllà de les guerres, les colonitzacions, les religions... aquesta part del món té un idioma comú, que és el clima, el clima mediterrani caracteritzat pel violent contrast entre l'ombra i la llum que pot considerar-se com una metàfora de la vida mateixa", afig.

Emparentat per la crítica amb Costa-Gavras i Ken Loach per practicar un cinema polític que troba acceptació entre el públic i ens adverteix sobre els perills del neoliberalisme, Guédiguian, malgrat que la seua obra està envoltada de cert desencantament, no es mostra pessimista sobre el futur.

"L'art de viure -afirma- s'assembla més a la lluita lliure que al ball, va escriure Marco Aurelio... Espere que el capitalisme muira pels seus propis excessos i que el substituïsca una altra forma de societat més social... la lluita per una major justícia no es detindrà. Per açò, des d'aquest punt de vista, recordar els grans moments d'emancipació de la humanitat no és inútil; i, encara que foren efímers, hem de retindre les lliçons. No és nostàlgia, o, almenys, és nostàlgia d'allò que no va passar".

Per la seua banda, la presidenta de Mostra de València, Gloria Tello, celebra l'acceptació del guardó per part de l'actor, productor, director i guionista: "És un honor que un dels principals autors del cinema francés se sume a llista de premiats dels últims anys, que, des que el Festival es va recuperar, en 2018, ha reconegut a noms tan destacats com Jean-Pierre Jeunet, Maria de Medeiros, Ferzan Ozpetek, Liliana Cavani, Efthimis Filippou i Abdellatif Kechiche".

"L'elecció de Guédiguian respon una voluntat clara de la Mostra per posar en valor el seu cinema i demostrar la seua vigència. En un moment històric particularment convuls, les seues pel·lícules són més importants que mai, perquè ens diuen que la solidaritat i l'humanisme són l'única alternativa possible", subratlla el director artístic del festival, Eduardo Guillot.

Guédiguian és fidel a les seues idees, però també ha mantingut un equip fix de col·laboradors, des de l'escriptura (Jean-Louis Milesi va ser el seu guionista durant anys, alternant-se després amb Gilles Taurand i Serge Vallett), però també en la interpretació: especialment amb Ariane Ascaride (la seua esposa), Jean-Pierre Darroussin (que s'ha convertit en el seu alter ego en pantalla durant els darrers anys) i Gérard Meylan. Als quals s'han incorporat més recentment a Robinson Stévenin, Anaïs Demoustier i Grégoire Leprince-Ringuet.

CICLE I ASSAIG

Del 20 al 30 d'octubre, quan tindrà lloc la 37 edició de la Mostra de valència-Cinema del Mediterrani, el públic podrà gaudir de la seua filmografia en el cicle programat en la Filmoteca de València. A més, la Mostra i l'Institut Valencià de Cultura (IVC) coeditaran el llibre 'Robert Guédiguian. La gente no sabe de su poder', escrit per Aarón Rodríguez Serrano, investigador i professor en la Universitat Jaume I, doctor en Comunicació per la Universitat Europea de Madrid i Graduat en Filosofia en l'UNED. A més, és membre de l'Associació Espanyola d'Historiadors del Cinema i de l'Associació d'Anàlisi Textual Trama & Fondo.

L'assaig, segons el seu autor, té dos objectius principals: "Iniciar-se en una trajectòria que, malgrat la seua relativa distribució, ha de trobar encara als seus espectadors, molt especialment, per cert, entre les noves generacions de cinèfils i cinèfiles. I, alhora, és reivindicar la seua figura no simplement com eixa categoria anecdòtica amb la qual a voltes pareix haver situat la crítica majoritària la seua obra -eixe, diguem, "peculiar director marsellés que explica històries de pobres"-, sinó abans bé, com un autor complex i formalment arriscat que ha anat, amb tremenda humilitat però elogiosa persistència, conquistant la seua pròpia escriptura cinematogràfica".

La 37 Mostra de València compta amb la col·laboració de l'Institut Valencià de Cultura (IVC), Rambleta, València Film Office, Barreira Arte + Diseño i À Punt Mèdia com a mitjà oficial.