De verse en una fiesta y no soportarse a 18 años 'casados': la historia de Manuel Baqueiro e Itziar Miranda en 'Amar es para siempre'

La serie de Antena 3 Amar es para siempre, la ficción nacional diaria más vista con 1,2 millones de espectadores de media cada tarde, estrena el 12 de septiembre la que será su undécima temporada, motivo por el cual parte de su elenco se desplazó hasta Vitoria, para presentar los nuevos contenidos y actores en el FesTVal de la ciudad.

En ese marco dos de los más veteramos actores de Amar es para siempre, Manu Baqueiro e Itziar Miranda contaron una curiosa anécdota sobre cómo pasaron de caerse fatal a ser ya compañeros desde hace 18 años, tiempo en el que llevan casados en la ficción como Manolita y Marcelino.

"Cuando nos conocimos yo a Itzi le caía fatal", comenzaba contando Manu Baqueiro.

"Por aquellos tiempos yo vivía con otro canalla importante, Javier Pereira y montábamos unas fiestas importantes en casa y una noche me presenté cuatro veces a ella en mi propia casa. Llevaba alguna cervecita... Ahí empezó nuestra historia de amor", rememoraba.

Itziar Miranda completaba la anécdota: "Su hermano, que es muy amigo mío me invitó a una de sus fiestas para que conociera a su hermano y me cayó fatal porque se me presentó cuatro veces como si no le conociera de nada", decía entre las risas del público que escuchaba la historia.

"Un mes más tarde Rodrigo Sorogoyen nos llamó para hacer su primer corto, porque era amigo nuestro. Cuando me pasó el guion me pareció precioso y le pregunté: '¿y quién va a hacer de mi marido?' Y me dijo que Manu Baqueiro y dije 'no'", contaba la actriz.

En aquel entonces pensaba que era "un pesado, no me cae bien...". Pero el cineasta fue un pionero y ya lo vio. "Nos dijo que íbamos a hacer un parejón", contaba Miranda, que seguía empeñada: "Me cae fatal, con todos los actores que hay...".

"Pero nos conocimos trabajando, nos caímos increíblemente bien y dio la casualidad de que al mes nos cogieron de Amar es para siempre para hacer de pareja, cuando el corto ni se había estrenado", concluía la actriz, demostrando que los finales felices existen también en la vida real.