Cs critica la "improvisación e intransigencia" de Uruñuela con vuelta al cole: "Solo se preocupa de cumplir con Sánchez"

Para Cs, además, "Uruñuela solo se ha preocupado de la implantación de la LOMLOE para cumplir con Sánchez".

La diputada 'naranja' ha querido valorar la situación y la gestión de la Consejería de Educación en el inicio del curso 22-23 recordando que hoy arranca el curso para más de 51.000 alumnos. Un comienzo de curso "desconcertado" a pesar de que el consejero de Educación "haya querido trasladar calma y una realidad paralela a la comunidad educativa".

Desde Cs, además, han criticado las declaraciones de Uruñuela al pedir "calma" a las familias y acusarles de "impacientes" por "querer planificar la vuelta al 'cole' ante una gestión tardía y atropellada".

Además, ha dicho León, "no puede decir que no pasa nada por no tener libros ni tampoco que la gestión de los cheques libros, que ha sido deficiente, es un problema menor". En este punto, ha matizado, "las librerías están desbordadas, los cheques sin entregar... todo es un despropósito".

Desde Cs también critican que la LOMLOE se ha impuesto "con prisas y precipitación y sin contar con todas las partes". Ante ello, Belinda León ha querido transmitir "el sentir de los docentes y las familias de la red pública y concertada que es unánime; Tardanza en los currículums, en las instrucciones de implantación... el curso empieza sin programaciones, hay problemas con el 'RACIMA' y otras plataformas... y, además, siguen con la hoja de ruta de ataque a la red concertada".

Por tanto, ha lamentado, "sigue sin existir igualdad en los recursos materiales y humanos de ambas redes".

Como ha destacado León, los nuevos proyectos -como el plan digital de centros- "se circunscriben a la red pública y existe un desinterés sistemático de la Consejería de Educación a las demandas de las familias que, si bien querían elegir un colegio concertado, finalmente han tenido que llevarlos a uno público".

También desde los centros -ha dicho León- "denuncian la falta de asistencia y de acompañamiento durante el verano para la puesta a punto de la nueva temporada".

"VACÍO LEGAL"

"Y además de adaptarse a la metodología que es nueva, y sobre la que no se ha formado a los docentes, han añadido a los colegios que se adapten los reglamentos de convivencia pero falta normativa. Comenzamos el curso con un vacío legal".

Por todo ello, ha finalizado la diputada autonómica, "las familias constatan la falta de interés pero, además, parece que Uruñuela no tiene culpa de nada". Así, ha indicado, "hasta una buena noticia como lo fue la gratuidad de los libros de texto se ha quedado empañada con este comienzo de curso".