Signat el I Conveni del Comerç Tèxtil de la Comunitat Valenciana

Amb aquesta firma, les grans cadenes de distribució tèxtil (INDITEX), TENDAM, H&M, i les xicotetes i mitjanes empreses del sector, unifiquen en tota la Comunitat Valenciana, la major part de les seues condicions laborals, segons fonts d'UGT.

Aquest conveni, que va iniciar la seua marxa el 28 de febrer de 2020, després de més de dos anys i mig de negociacions, afecta a més de 890 empreses i a més de 21.800 treballadors -uns 9.000 a Alacant, uns 1.300 a Castelló i uns 11.500 a València- dels quals el 80% són dones.

El conveni preveu un increment salarial per als anys 2022, 2023 i 2024 d'un 8% que sumat a l'increment efectuat al desembre de 2021 del 3,25%, fa que es produïsca un increment total de l'11,25%, a més, una clàusula de revisió salarial per a l'any 2025 sobre el 8%, per a mantindre el poder adquisitiu del personal laboral del sector, segons les mateixes fonts.

Així mateix, es regula la contractació a temps parcial, amb consolidació d'hores complementàries i fixa discontínua, amb període mínim de prestació i jornada i temps mínim per al fix discontinu a temps parcial.

De la mateixa manera, es regula la desconnexió digital i el treball a distància, la definició i promoció dels grups professionals i el manteniment de condicions provincials singulars.

Des de la FeSMC-UGT-PV valoren l'acord aconseguit que "ens ratifica en l'aposta d'aconseguir acords de nivell autonòmic, perquè estem convençuts que tot el personal laboral de la nostra comunitat, té els mateixos drets".