Erkoreka reclama a Sánchez y a sus ministros "un impulso político" para materializar las transferencias pendientes

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Erkoreka ha afirmado que en las últimas fechas no se han dado "movimientos que supongan un avance" en el proceso de culminar las transferencias pendientes, aunque haya habido "declaraciones mostrando voluntad".

El vicelehendakari ha reconocido que "nunca es fácil materializar una transferencia, y últimamente mucho menos", ya que, según ha dicho, "cuando un gobierno trabaja ejecutando y gestionando las competencias de algunas materias, eso se consolida y se crean unas inercias, y renunciar después a esas inercias nunca suele ser fácil".

"Por eso, se necesita un impulso político. Siempre hay una resistencia burocrática, y por eso es imprescindible un impulso político. Cada vez que lo ha habido, se han hecho las transferencias, y cuando no ha habido impulso político, las transferencias se han detenido. Son las instancias políticas las que deben dar ese impulso político, es decir, el propio presidente y los ministros", ha asegurado.

DIFICULTADES JURÍDICAS

Asimismo, Josu Erkoreka ha destacado que "la excusa" de las dificultades jurídicas que pueden existir en la transferencia de ciertas competencias a Euskadi "no es de ahora, ya que yo la he oído desde siempre en los procesos de transferencias en los que he participado" y que "no sirve para obstaculizar las transferencias".

En este sentido, ha señalado que "he llegado a escuchar que el Estatuto de Gernika es de otra generación y que no prevé muchas materias que han aparecido después", algo que, en su opinión, significa "no conocer cómo funciona el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas".

"El IMV, por ejemplo. Es una medida nueva, que no estaba en vigor cuando se aprobó el Estatuto, y cuando se creó, lo situaron en el ámbito de la Seguridad Social, que sí está en el Estatuto. Por lo tanto, no hay que confundir materia con práctica. Todas las prácticas se pueden situar en materias, y las materias sí están recogidas en el Estatuto y, en su caso, en la Constitución", ha explicado.

Por todo ello, el vicelehendakari primero ha asegurado que el argumento de las dificultades jurídicas "no sirve para obstaculizar las transferencias, ya que, tal y como ha insistido, "todas las prácticas, aunque sean nuevas, se pueden situar en materias previstas y recogidas en el Estatuto".

En todo caso, Erkoreka ha afirmado que "ya veremos si en septiembre se materializa algo" y que el Gobierno Vasco está "a la espera y preparado" para que, "si se plantea algo con fundamento y que se pueda aceptar, nos reunamos y firmemos lo que haya que firmar".