Antonio David Flores carga contra Jorge Javier Vázquez y Carlota Corredera: "El mal de altura es jodido cuando te crees un ser superior"

Es constatable que el estreno de En el nombre de Rocío no ha ido, en términos de audiencia, todo lo bien que hubiese querido Mediaset. De hecho, habían calculado casi todo al milímetro, como el cambio sobre quien iba a estar al frente del programa: Sandra Barneda sustituiría a Jorge Javier Vázquez y Carlota Corredera. Pero esta apuesta ha sido la que ha utilizado Antonio David para, desde su canal en YouTube, cargar contra ellos y contra su ex, Rocío Carrasco.

El malagueño ha prometido a sus followers que diseccionará cada episodio y que, como siempre, no se quedará callado, de ahí que para empezar se haya mostrado satisfecho con la salida de dos de sus enemigos más acérrimos en plató y con el 11,8% de cuota de pantalla que cosechó la docuserie.

"Has dejado cadáveres por el camino. A tu hermana Carlota Corredera y a tu nuevo amigo, ese que visitas en su casa, Jorgeja, ya no se les ve por ningún lado. ¿Dónde están?", comienza increpando Antonio David a la hija de Rocío Jurado. "Es cierto que el mal de altura es jodido. Sobre todo cuando te crees un ser superior y una abanderada y empoderada de yo no sé de qué película", agrega.

"La audiencia les ha dicho que por ahí no va bien y la hostia desde lo más arriba duele. Duele bastante. Mientras más arriba estás, la hostia es más grande y más duele y quizás tenían que haber previsto unos cuantos paracaídas", se mofa el ex Guardia Civil reconvertido en youtuber.

Asimismo, le ha recordado a Rocío que tampoco en su familia tiene tantos apoyos y que investigue lo que dicen de Fidel Albiac dos de sus exparejas: "¿Sabes lo que es la unión familiar? ¿Te has parado a pensar cómo alguien puede estar en contra de todos y cada uno de sus familiares? Te pregunto: ¿Por qué todos tienen la culpa del abandono y la desidia que tienes hasta la fecha con ellos? Te pregunto: ¿Has leído alguna vez los testimonios de las dos últimas novias de Fidel Albiac y de cómo era su modus operandi con respecto a la familia? Deja de hacer más daño y afronta la realidad. Sé valiente y cuenta la verdad de tu vida".

Por último, Antonio David considera que el título de la docuserie es totalmente inconsistente y bromea con una mítica canción de quien fuera su suegra. "Lo llaman En el nombre de Rocío cuando deberían haberlo titulado Ahora es tarde señora. Grave error hablar en nombre de personas que ya no están entre nosotros y que no pueden poner en entredicho tu versión. Perdón, la supuesta versión que tú pones en su boca", finaliza poniendo en duda lo que la hija sabe de su madre.