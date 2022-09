Beatriz Trapote, al límite mientras Víctor Janeiro concursa en 'Pesadilla en el Paraíso'

Uno de los concursantes más destacados de Pesadilla en el Paraíso, que se estrena este jueves, es Víctor Janeiro. El torero, junto a otros rostros conocidos como Lucía Dominguín, Omar Sánchez o Gloria Camila, lleva ya dos semanas de convivencia en la granja de Jimena de la Frontera (Cádiz), donde se desarrollará todo el programa.

Durante todo este tiempo, su mujer, la periodista Beatriz Trapote, se ha dado cuenta de que su ausencia pesa mucho más de lo que pensaba en el cuidado de sus hijos. Tal y como ha contado a sus seguidores en las redes sociales, se encuentra al límite.

"Muchos decís que estoy desaparecida, pero estar sola con tres niños tela... Yo siempre decía: 'no sé Víctor, tú haces poco'. Pero no. Me estoy dando cuenta de que hacía mucho, o por los menos lo que hacía, lo hacía muy bien", comenzaba diciendo la mujer del torero.

La periodista ha asegurado que en su casa el echan mucho "en falta" y que estar "sola con tres niños es duro". Además, ha reconocido la labor que el hermano de Jesulín de Ubrique hace día tras día.

"Los niños ya están en sus aposentos, Brenda ha empezado la guardería, bueno lleva yendo desde los ocho meses. Víctor es que los llevaba al colegio y los recogía", ha asegurado, además de creer que "él está en un paraíso". También ha confirmado que está deseando "ver cómo se las apaña" en la granja.

Mientras tanto, el torero ha confesado cuál es uno de sus grandes temores para el concurso. "Tengo miedo a la oscuridad y allí no tenemos luz", reconoció Janeiro, que tiene una gran experiencia en el mundo del campo.