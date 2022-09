Carla Zaldívar gana 'Idol Kids 2'

Telecinco emitió este 7 de septiembre la final de Idol Kids 2. Esta se hizo mucho esperar después de que, durante un tiempo, el programa dejó de verse por su baja cuota de audiencias. Después de una noche apasionante, los 12 aspirantes a convertirse en el nuevo ídolo musical del país ocupaban el escenario. Todos ellos habían protagonizado actuaciones impecables, cada uno en su registro. Solo uno podría alzarse con el premio y el público no ha tenido nada fácil su elección.

Antes de conocer el nombre del ganador, la presentadora ha querido dedicar unas bonitas palabras a los niños con los que tanto ha compartido: "Ha sido un auténtico privilegio compartir con vosotros todos los momentos que nos habéis regalado". Jesús Vázquez también se dirigía a ellos: "El programa sois vosotros".

Después de unos instantes donde los nervios reinaban en el plató, finalmente el presentador ha pronunciado el nombre de la ganadora: "El público de 'Idol Kids' ha decidido que el ganador de esta segunda temporada sea... ¡Carla Zaldívar!".

Para la gran final ha decidido interpretar ‘Feeling good’. Su actuación ha sido sublime. Tanto, que el jurado se ha puesto en pie y solo pronunciaba expresiones de asombro al finalizar: “Madre mía, señor bendito”.

En semifinales, Carla se atrevió con 'And I am telling you I'm not going'. Gracias a su inmejorable registro de voz, puso a todo el mundo en pie y rozó el 100% de los votos del público.

Anteriormente, en audiciones, conquistó el corazón de Ana Mena, que le dio su ticket dorado tras verla interpretar la versión en castellano de 'I have nothing', de Whitney Houston.

Antes de convertirse en la ganadora de la segunda edición de 'Idol Kids', Carla ha recibido otra sorpresa que podrá cambiar para siempre su futuro. Al terminar su actuación, Jesús Vázquez le entregaba un sobre de parte del musical de 'Los chicos del coro': “Nos complace informarte que has sido seleccionada para una audición privada”.