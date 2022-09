Esauel, en 'First dates': "Me gustan las góticas culonas y sin son pelirrojas, mejor"

Por el restaurante de First Dates pasan multitud de personas curiosas y que llaman la atención según cruzan las puertas del local, como pasó este miércoles en el programa de Cuatro.

Y es que a Esauel, alias Little Sunchine, no le hizo mucha gracia que Lidia Torrent se equivocara con su nombre al recibirle y Matías Roure, el barman del local, se llevó un tremendo zasca del comensal.

Nada más sentarse en la barra, el argentino comentó: "Tienes un look estupendo", pero el valenciano le contestó "quieres no ser tan pelota", dejando sin palabras a Matías.

Además, le preguntó a Torrent: "¿Este es tu marido?", a lo que la catalana le respondió con un escueto: "Ya no, lo fue". Esauel le contó que "mi look es la consecuencia de tener traumas infantiles, supongo porque no me acuerdo. La gente cambia y yo me estanco en como vivía Drácula".

"Estoy fatal, colecciono cráneos humanos, son como la joya de la corona para mí que hago taxidermia y colecciono huesos. Tengo un congelador lleno de cadáveres de animales donados", comentó.

El valenciano también explicó que tenía muy claras sus preferencias a la hora de buscar una chica: "Me gustan las góticas culonas y sin son pelirrojas, mejor".

Elena, en 'First dates'. MEDIASET

Su cita fue Elena, que se definió como "una chica de mente abierta, muy energética e hiperlaxa, tengo las articulaciones muy flexibles". Y confesó que "me gustan los chicos pálidos, que parezcan que están muertos".

Ambos coincidieron en que el equipo del programa había acertado en citarles. "Es una gótica culona, qué más puedo pedir en esta vida", reconoció él. "He sentido buen rollo, seguro que está pinzado y me va a caer bien", señaló ella.

Esauel y Elena, en 'First Dates'. MEDIASET

En la cena, al hablar de aficiones y hobbies, el valenciano comentó que tenía los normales "el cine y esas cosas", pero otros, no tanto: "Colecciono cráneos, mi habitación es como la mazmorra del conde Drácula".

"Tengo una pitón, lo digo en serio, no estoy hablando de mi pene", añadió Esauel. Al escucharle, Elena vio claro que si salía con él "me va a costar tres años de terapia".

Al final, Elena bromeó con su decisión, porque dijo que no quería una segunda cita con el valenciano, para sorpresa de este. Pero todo solo le estaba tomando el pelo: "Quiero seguir conociéndole", admitió.

Por su parte, Esauel, alias Little Sunchine, también quiso volver a ver a la ciudadrealeña porque se lo había pasado muy bien en la velada.