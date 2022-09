Belén Esteban se pone seria con la dirección de 'Sálvame': "Me podría quedar en mi casa hasta abril viéndolas venir"

Belén Esteban está feliz por haber vuelto a su puesto de trabajo cuatro meses después de la rotura sufrió en la tibia y el peroné. Sin embargo, este miércoles se mosqueó con la dirección de Sálvame tras sufrir una broma.

La tertuliana tuvo que escuchar cómo le ponían música tradicional de Semana Santa mientras caminaba con la pierna escayolada, lo que no le gustó nada.

"Me podría quedar en mi casa hasta abril viéndolas venir, pero soy una tía responsable que, aunque te parezca que no, quiero a mi programa con todo lo que me hacéis", expresó.

"Me da igual que haya cámaras, sé que me van a hacer muchos memes, que me encanta por cierto. Vengo porque quiero a mi programa y por mi cabeza, porque si soy otra me quedo en mi casa hasta abril sin moverme", dijo, dirigiéndose al director.

No obstante, la de Paracuellos aclaró que es "una tía responsable" y que, aunque cree que los espectadores le pondrán "verde", va a trabajar porque le apetece y se lo ha recomendado su psicóloga.