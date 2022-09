Tu horóscopo diario: jueves 8 de septiembre de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 8 de septiembre de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

El día se presenta más agradable y también con más facilidades o comodidades para tus asuntos mundanos y laborales. Por otro lado, también tú te encontrarás mejor, más optimista y menos agobiado por las preocupaciones o dificultades. Será un buen momento para enfrentarte a los asuntos y problemas pendientes.

Tauro

Te espera un día más afortunado, y muchos de los problemas que te han venido preocupando desde principios de semana se resolverán de forma inesperada o tú mismo encontrarás el camino para poder solucionarlos. Todo ello te ayudará a recuperar de nuevo tu serenidad y volver a tomar el control sobre tu destino.

Géminis

Aunque no lo creas, o no lo esperes, el destino va a intervenir en tu vida para solucionar un problema que te está agobiando muchísimo, una intervención que puede llegar de la mano de una persona amiga, un golpe de suerte o algún giro radical de los acontecimientos, pero te vas a encontrar con una valiosa ayuda.

Cáncer

La felicidad está dentro de tu corazón, por eso es un error que la busques fuera. Si logras apoyarte en todo el inmenso caudal de energía positiva escondido en tu interior entonces será la felicidad la que venga a ti. Se inicia un camino muy bueno para ti y no solo en asuntos materiales o laborales, también a nivel íntimo.

Leo

Hoy se manifestará esa buena estrella que te acompaña siempre, aunque tú muchas veces no la veas. Un golpe de fortuna te ayudará a triunfar sobre unos adversarios o sobre alguna situación difícil. Cuando parecía que las cosas se te ponían bastante mal, de repente todo se da la vuelta y sales muy airoso de la empresa.

Virgo

Venus, el planeta del amor, transita estos días por Virgo y va a traerte nuevas ilusiones y esperanzas. Poco a poco se alejan las personas que no te quieren o no te convienen, y con ella las penas y angustias. Ahora la vida te trae nuevas oportunidades y te devolverá de nuevo el optimismo, pero esta vez con bases más sólidas.

Libra

Hoy es un día importante, el momento de tomar decisiones, de tirarse a la arena o de afrontar algún cambio hacia el que te estabas resistiendo desde hacía mucho tiempo. Te espera un día rico en sorpresas o noticias inesperadas, pero en realidad no va a ser malo sino todo lo contrario, aunque tú vas a creer que sí lo es.

Escorpio

No te relajes todavía, aún no ha llegado el momento de las celebraciones. Cuando creas que ya tienes en la mano todo aquello por lo que estabas luchando de repente aparecerán problemas con los que no contabas. Tienes más enemigos y envidiosos de los que crees y no te lo van a poner fácil, pero solo retrasan tu triunfo.

Sagitario

Últimamente, estás más sensible de lo habitual, las cosas te afectan con más intensidad, hasta incluso en algunos momentos te sientes algo más inseguro. Pero estas cosas son absolutamente emocionales, la realidad es que te protegen los planetas más benéficos y te encuentras en un gran momento en todos los aspectos.

Capricornio

Siempre sueles ser bastante discreto y poca gente conoce tus verdaderas intenciones, pero ahora te conviene incluso extremar un poco más esta actitud porque no puedes fiarte de algunas personas que están en tu ambiente laboral. Llevas trabajando mucho tiempo por algo que quieres conseguir, pero nadie debe saberlo.

Acuario

Llega un golpe de suerte inesperado, o a través de la persona que menos hubieras imaginado. Es un día de sorpresas, pero de sorpresas para bien. También podrías llevarte una gran alegría en tu vida íntima o tener noticias de alguien por quien sientes un amor secreto y apasionado. El destino te va a traer cosas muy buenas.

Piscis

Debes tener paciencia, todo lo que merece la pena cuenta mucho tiempo y trabajo, pero si no te calmas y dejas que las cosas vengan en su momento entonces puedes perder grandes oportunidades o desbaratar los esfuerzos que venían haciendo desde hacía tiempo, tanto en el trabajo como la vida íntima. Busca la paz interior.