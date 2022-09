Marta Riesco estalla contra los que la comparan con Olga Moreno

Desde que iniciara su relación con Antonio David Flores, Marta Riesco asegura que, aunque es capaz de ignorar determinados comentarios, hay otros que sí le duelen, como los que la comparan con Olga Moreno.

La periodista ha compartido una serie de stories para quejarse de esta situación a través de Instagram, harta de recibir mensajes que le hacen sentir mal. De hecho, quiere que sus detractores le pidan disculpas.

"Hay comparativas en Twitter donde sacan una foto tuya que da pena y ponen otra donde ella está espectacular, etiquetan a mi pareja y dicen '¿pero cómo te has podido ir con esta?'", ha avanzado la tertuliana.

"Él está con la persona que quiere estar, basta ya de cargar el peso a la mujer de la que se han enamorado, y basta ya de hacerla de menos: no hay grandes mujeres, ni mujeres del medio, ni mujeres de baja clase. Hay mujeres de las que están enamorados y mujeres de las que no están enamorados", ha señalado.

Además, Riesco ha aclarado que no piensa quitarse las redes sociales: "Yo trabajo con mis redes sociales, y para mí es importante también el sueldo que yo puedo tener de ellas, aparte del de mi trabajo, y tampoco me voy a quitar de las redes sociales porque me encantan: es un mundo que me encanta, que disfruto, y que tiene muchísimas cosas positivas, es algo que me encanta, que me apasiona y que hay gente a la que le gusta".