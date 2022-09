El Gobierno evita darse por aludido ante el llamamiento de Lesmes para renovar el CGPJ e insiste en trasladar la culpa al PP

La situación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva casi cuatro años con el mandato de sus 20 vocales caducado, parece condenada al inmovilismo. Ni la amenaza velada de dimisión por parte del presidente del órgano, Carlos Lesmes, ha modificado un ápice las posiciones de los aludidos. El Gobierno ha optado por obviar el llamamiento del jurista y ha insistido en trasladar la responsabilidad de la parálisis del CGPJ al Partido Popular, que ha dicho que la marcha de Lesmes "no tendría sentido" y ha vinculado la renovación del CGPJ a la del Tribunal Constitucional. Esto implicaría la renuncia del Ejecutivo a nombrar a sus dos magistrados para el Constitucional, un movimiento que provocaría un giro hacia el progresismo del tribunal de garantías si el CGPJ hiciera lo propio.

"Lo que tiene que hacer el PP es cumplir la ley". Es la frase que repiten este miércoles todas las fuentes gubernamentales consultadas, que pretenden que el foco del bloqueo no caiga sobre ellos tras años de encuentros y desencuentros con los populares. Las mismas fuentes aseguran que el PP se envuelve "de nuevo en excusas" para no cumplir con el mandato constitucional "en tiempo y forma". "Ante la Constitución -señalan- solo hay dos actitudes: cumplirla en todos sus puntos, como defiende el Gobierno, o interpretarla a conveniencia y obstruir su cumplimiento, como hace el PP", añaden las fuentes consultadas, que dicen que "se puede hacer hoy mismo" si el PP no pide contrapartidas para hacerlo. La llamada, pues, a Esteban González Pons -responsable del PP en materia judicial- para negociar se aleja de nuevo.

Tampoco parece probable que el PP vaya a levantar el teléfono, más allá de repetir este miércoles sus condiciones, marcando unos requisitos "mínimos de independencia, la renovación conjunta del TC y del CGPJ". Los populares han vuelto a instar a los socialistas a revisar su propuesta, enviada a Moncloa el pasado mes de julio y de la que "ni hay acuse de recibo", tal y como ha afeado el presidente gallego este miércoles. Dicho documento es "la mejor base para buscar un acuerdo que sea aceptable" y propone regular las puertas giratorias de la política a la judicatura.

En cuanto a la amenaza de dimisión de Lesmes, el líder conservador, Alberto Núñez Feijóo, ha optado por decir que "no tendría sentido". "Es el capitán del barco", ha lanzado en conversación formal con periodistas en el acto de apertura del año judicial, en el que Lesmes ha asegurado que tomará medidas "en semanas" si los dos grandes partidos -a quien compete este hecho al ser los que suman los 210 escaños necesarios en el Congreso para renovar el órgano judicial- no cumplen con su tarea.

Con todo, lo que sí ha variado es la presión a la que están sometidos ambos partidos. Más concretamente, ha aumentado tras las palabras del presidente en funciones, que también ejerce el liderazgo del Tribunal Supremo. "Solicito que el CGPJ sea renovado en las próximas semanas o restituido en la plenitud de sus competencias. De no ser atendido este llamamiento, será preciso reflexionar sobre la adopción de otro tipo de decisiones que ni queremos ni nos gustan", ha afirmado delante del rey Felipe VI.

Asimismo, Lesmes también ha señalado los efectos "devastadores" de las contrarreformas que ha ido llevando a cabo el Ejecutivo para lograr que el PP doblegase el brazo, que han provocado que el CGPJ esté incapacitado para realizar nombramientos. "El Tribunal Supremo tiene 14 vacantes sin cubrir y en los próximos meses serán 20, lo que representa el 25% de sus efectivos", ha denunciado el magistrado, que ha incidido además en la precaria situación de la Sala de Justicia del Tribunal Militar. "El estropicio es tan grande que no se había producido una situación semejante en la cúpula de la Justicia española en toda la historia de nuestra democracia'', ha rematado.