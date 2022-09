El Ayuntamiento de Lopera denuncia el "recorte" de una unidad de Primaria y de plazas de comedor en el colegio

Así lo ha indicado este miércoles la alcaldesa, Isabel Uceda, quien ha pedido al nuevo delegado territorial de Educación que aborde este asunto cuanto antes y rectifique esta decisión "injustificable e insensible" que ha generado un "enorme malestar" en la comunidad educativa.

Según ha explicado en una nota, las dos aulas de segundo de Primaria del curso anterior "se unifican en una sola clase en este nuevo curso correspondiente a tercero de Primaria, "exactamente con los mismos alumnos que había el curso pasado".

En este sentido, ha afirmado se trata de una medida que "nadie entiende", que implica la "pérdida de un docente" y que "por desgracia viene a deteriorar la calidad de la enseñanza" en este centro público. Ha añadido que en esta clase unificada hay, además, tres alumnos con necesidades educativas especiales, lo que hace "aún más incomprensible la decisión de la Consejería de Educación de recortar un aula".

Uceda ha señalado que se hace eco de las quejas y protestas de la AMPA del colegio, que ha remitido varios escritos en los últimos meses a la Delegación de la Junta para que "diera marcha atrás", pero ha obtenido el "silencio por respuesta" y "la confirmación del recorte por la vía de los hechos" para el próximo 12 de septiembre en que se inicia el curso.

Al respecto, la alcaldesa de Lopera ha solicitado al nuevo delegado territorial de Educación que "ponga este asunto como una de sus prioridades en cuanto tome posesión y acceda al desdoblamiento".

"No es de recibo que las administraciones se llenen la boca hablando del medio rural y de la lucha contra la despoblación, y luego tomen decisiones que suponen un grave deterioro de los servicios públicos educativos en nuestros pueblos", ha apostillado.

En la misma línea, también ha lamentado que "sigue el recorte de plazas en el comedor escolar del Colegio", puesto que de las 45 plazas que había hace tres años, la Junta de Andalucía ha ofertado "tan solo 25 para este curso". Ha considerado que la pandemia ya no es una excusa para sostener este recorte, porque "el cupo está cubierto y ya hay familias en espera que se han quedado sin plaza".

"El comedor escolar es un servicio fundamental para la conciliación de la vida laboral y familiar. No puede ser que tengamos familias que no puedan acceder a este servicio porque la Consejería no oferta plazas suficientes", ha subrayado Uceda.