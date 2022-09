Los colegios valencianos pierden 8.700 alumnos este curso por la caída de la natalidad

Los colegios valencianos comenzarán el curso escolar el próximo lunes con 8.700 alumnos menos por la caída de la natalidad. Según las previsiones que ha expuesto este miércoles la consellera de Sanidad, Raquel Tamarit, durante la presentación del curso escolar 2022/2023, la caída es especialmente significativa respecto al ejercicio anterior en el segundo ciclo de Infantil (4.800 escolares menos) y Primaria (3.900 menos). Solo la pujanza de la Formación Profesional, con un aumento de 5.000 estudiantes, y de la Secundaria (+2.600 en ESO y +3.000 en Bachillerato) logra compensar la disminución registrada en las etapas más tempranas por el menor número de nacimientos, una tendencia que se ha consolidado en los últimos años.

De este modo, el número de alumnos en el sistema educativo valenciano alcanzará los 803.860 en el curso 2022/2023, apenas un 0,2% más que el anterior, lo que muestra este estancamiento. Otras cifras destacadas tienen que ver con el número de docentes , que crece un 1%, hasta los 78.659, con ratios de 19,4 alumnos por aula en Primaria (-1,3) y 26,6 en Secundaria (-0,8). Además, la Conselleria asegura que las familias valencianas ahorrarán de media 300 euros en libros con el programa de gratuidad para la etapa obligatoria Xarxallibres, en el que participan 460.000 alumnos.

Tamarit achacó la elevada demanda de FP con un descenso del fracaso escolar. "Estamos combatiendo el abandono escolar. Cuando el alumnado acaba la ESO opta por Bachillerato o FP y, además, en este último caso, el incremento es significativo porque muchas personas de mayor edad están volviendo a estudiar y subiéndose al tren de la FP, ya que saben que con esta formación tienen muchas posibilidades de encontrar empleo con condiciones de trabajo dignas", afirmó.

Por lo que respecta al profesorado, destacó que en los últimos ocho cursos hay 14.839 profesionales más en el sistema, un incremento del 23%. Como consecuencia, de cara al próximo ejercicio, habrá con un maestro de media por cada 12 alumnos en los colegios y un profesor de media por cada 10 alumnos en institutos.

La responsable de Educación puso énfasis en las medidas de ahorro para las familias y colectivos más vulnerables en un contexto económico actual marcado por la imparable alza de precios y reclamó "no meter a todas las comunidades autónomas en el mismo saco", en referencia al programa de préstamo de libros de texto. "Nos dejaremos la piel para que los gastos en educación no afecten a la economía familiar. Las familias valencianas no van a tener que hacer frente a ese gasto brutal de otras comunidades", aseguró. En este sentido, además de Xarxallibres, mencionó las ayudas de comedor escolar --incluyendo el programa piloto de desayunos saludables que se va a poner en marcha-- y la gratuidad del tramo de Infantil de 0-2 años.

Gratuidad de la etapa 1-2 años

Sobre los planes del futuro y la posibilidad de extender la gratuidad de la etapa Infantil en el tramo 1-2 años, tanto Tamarit como el secretario autonómico de Educación, Miguel Soler, coincidieron en decir que es un objetivo que habría que aplicar de "manera progresiva" y con el horizonte de la próxima legislatura, aunque destacaron la necesidad de hacerlo de la mano del sector privado.

"El objetivo del Botànic ha sido siempre la universalización de esa etapa educativa que es tan importante en nuestras vidas. Para que las cosas se hagan bien y tengan impacto positivo en todos, también en la red de escoletes, ha de ser de manera gradual. Para llegar al punto de universalizar el tramo 2-3 se ha tenido que hacer un trabajo poco a poco y en el caso de 1 a 2 entendemos que no se podría hacer abriendo aulas en los colegios públicos (CEIP), sino con escoletes de la Generalitat o contando con el apoyo inestimable de la red privada", expuso.

Mayoría de institutos con ámbitos

El 81% de los institutos públicos valencianos ha decidido continuar con la enseñanza por ámbitos en el primer curso de la ESO, mientras que el 19% restante ha optado por no hacerlo. Según Soler, la Conselleria dio la opción de seguir con esta agrupación de materias, suspendida por el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) para el primer curso de ESO. "Ahora, con calma, iremos analizando, ya que la sentencia definitiva no es previsible que se produzca antes del curso 2023/2024".