Aznal dice que "cerrar la puerta a la derecha ya no es suficiente" y apuesta por "políticas progresistas sin complejos"

Así lo ha manifestado este miércoles, durante el acto de inauguración del curso político de EH Bildu, al que han asistido la portavoz en el Parlamento de Navarra, Bakartxo Ruiz, el candidato a la Alcaldía de Pamplona, Joseba Asiron, la diputada en el Congreso Bel Pozueta y parlamentarios y alcaldes.

Aznal ha citado las prioridades de la formación política para estos meses, como por ejemplo, que "esta crisis no la paguen las familias y sectores populares, incidir en reformas de carácter estructural para redistribuir la riqueza, reforzar los servicios públicos y ampliar los derechos de la gente, y avanzar en la transformación ecológica y energética".

En un contexto de "enorme preocupación por un futuro incierto" como el actual, con precios y tipos de interés "desorbitados", ha considerado que "es el momento de adoptar no solo medidas paliativas, que amortigüen", sino "de carácter estructural". Por ejemplo, ha afirmado que será necesario adoptar medidas contra la pobreza energética este invierno, pero que será "del todo imprescindible avanzar hacia otro modelo energético". En esta línea, ha subrayado que será necesario adoptar medidas para paliar la carestía en la cesta de la compra, pero que será "imprescindible abordar de una vez el debate acerca de la redistribución de la riqueza en esta comunidad".

Aznal ha mostrado su "disposición y mano tendida" a abordar estas cuestiones en los Presupuestos de Navarra, que "tendrán que estar a la altura de las circunstancias" y "ser garantes del bienestar de todas las navarras y los navarros".

Además, ha considerado que es necesario "revisar y redefinir las prioridades", entre ellas, la política de inversiones, porque "parece mentira que este verano muchos grupos hayan centrado sus debates en los diferentes recorridos que puede tener el TAV en esta comunidad". "Es del todo irresponsable que se centren en inversiones obsoletas, despilfarros de esta magnitud, con las necesidades acuciantes que existen y que van a existir", ha criticado.

En este sentido, Aznal ha indicado que la situación actual "requiere de pactos y acuerdos". "Debemos ser capaces de tejer acuerdos sociales y políticos que nos permitan avanzar hacia otro tipo de futuro diferente al que se nos pinta cada día, de la mano de la gente", ha manifestado, tras incidir en la necesidad de "profundizar en el derecho a decidir" de todos los navarros, en el autogobierno, la soberanía energética, política y económica de Navarra.

"No podemos aceptar que el futuro de Navarra esté condicionado y supeditado a lo que se decida en Madrid", ha reivindicado, tras criticar que el Gobierno foral "ha hecho excesivo y continuo seguidismo" de las medidas adoptadas en Madrid y eso "nos ha limitado a la hora de tomar medidas más acordes" a la propia realidad de la Comunidad foral.

Por todo ello, ha apostado por "actuar desde Navarra, por Navarra y para Navarra", y por impulsar una Navarra "soberana dentro de Euskal Herria", con "determinación, responsabilidad, ambición, ilusión y optimismo en todos los ámbitos de la actividad política e institucional", actuando "en favor de los sectores populares más vulnerables" y abordando "los retos que demandan estos tiempos tan convulsos".

Tras subrayar que "el acento hay que ponerlo en la situación social" y en las necesidades de las personas, Aznal ha indicado que la situación actual, que "no pinta bien", no es un "hecho fortuito" ni "algo sobrevenido". "No ha caído del cielo. Esta situación es consecuencia directa de decisiones políticas y económicas de determinados Gobiernos a todos los niveles y determinadas élites", ha manifestado, tras criticar que "se ha decidido apostar por prolongar la guerra en Ucrania", no intervenir el mercado energético, y la "inacción frente a la emergencia y cambio climático". "Todo ello ha hecho que estemos en la situación en la que estamos", ha enfatizado.

En esta línea, ha añadido que "cada vez que hay una crisis parece que nos tenemos que resignar, que hay que apretarse el cinturón, arrimar el hombro", pero que "hay dos formas de entender y hacer política". Por un lado, "la conservadora, que se resigna, que utiliza el miedo como un instrumento político para hacer demagogia o desgaste de gobiernos, o impulsar medidas neoliberales, privatizadoras, recentralizadoras...", y por otro lado, la política de las personas que quieren "cambiar las cosas". "En esta segunda opción es donde está EH Bildu. Porque la política para nosotros es mejorar la vida de las personas y dar soluciones a estos retos", ha apuntado, tras asegurar que en EH Bildu "no nos resignamos".

"No nos vamos a quedar de brazos cruzados, nunca lo hemos hecho y no nos lo podemos permitir. Esta situación es reversible y quien dice lo contrario falta a la verdad. Es posible construir otro horizonte, basado en un modelo de justicia y bienestar que respete el derecho ecológico del planeta. Pero para llegar a un modelo sostenible, respetuoso con el planeta, que ponga en el centro a las personas, es necesario tomar decisiones valientes y hacerlo ya, sin más demora, con valentía, porque es ahora el momento en que hay que hacerlo", ha trasladado.