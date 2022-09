UGT alerta de l'esgotament de les borses d'ocupació temporal en els centres d'igualtat

El sindicat ha assenyalat en un comunicat que porta "anys" denunciant l'"esgotament" d'aquestes borses que, sobretot, afecta a "llocs claus" per a l'atenció a la ciutadania "més vulnerable", ja que abasten funcions d'atenció directa o sociosanitària a la ciutadania en els centres gestionats per Igualtat, és a dir, centres de menors, residències de tercera edat i depenents o centres de reeducació, entre uns altres.

"Les dificultats de la conselleria per a cobrir la substitució transitòria de llocs tals com a auxiliar d'infermeria, infermeria, medicina, tecnicos/as d'educació, etc. s'arrosseguen des de fa anys, però la situació s'ha agreujat aquest estiu i en les tres províncies, davant l'esgotament de les borses, hi ha hagut casos en els quals s'han denegat vacances", segons assegura UGT.

El sindicat subratlla que aquesta situació "no només perjudica el personal que treballa en aquests centres, si no que genera un problema de pressió assistencial insostenible en un servici que és essencial". A més de l'estrés per a les persones treballadores, que en el període vacacional han de redoblar esforços en minvar la plantilla, implica "inevitablement un deteriorament del servici".

A més, ressalta que es tracta d'un col·lectiu "molt feminitzat" (prop del 80% són dones) i "injustament valorat, també, a efectes retributius".

UGT Serveis Públics va sol·licitar al març una reunió amb Igualtat per a abordar de forma monogràfica el problema de la gestió d'aquestes borses de treball la gestió del qual està delegada, unes borses que porten "mesos sense ser actualitzades encara que la normativa obliga a fer-ho de manera mensual" i la majoria estan "obsoletes i esgotades".

El sindicat adverteix que la situació "pot generar en el pròxim any en un autèntic col·lapse ja que amb la nova llei de Funció Pública la constitució de noves borses delegades o lliures (és a dir, no derivades de processos selectius), ha d'incloure la superació d'una prova de coneixement".

UGT Serveis Públics ja va avisar en el seu moment que aquesta nova regulació "podria generar un problema important en alguns sectors, com el sociosanitari, amb una dinàmica en la gestió de l'ocupació pública molt diferent a la qual existeix en altres col·lectius de l'àmbit de la Funció Pública".

El sindicat recorda que la jurisprudència del Suprem i el Constitucional "han donat solucions per a complir els principis constitucionals en l'accés amb procediments que agilitzen la contractació temporal i evitar situacions com la denunciada".