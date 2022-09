"Iban armados hasta los dientes": así vivió la reyerta entre bandas la familia de uno de los heridos en San Sebastián de los Reyes

Las fiestas de San Sebastián de este pasado fin de semana se han saldado con dos heridos de bala debido a una reyerta entre bandas. A pesar de los comentarios positivos sobre las fiestas del alcalde, Narciso Romero, para la familia del segundo herido estas fiestas no se encontrarán entre las mejores. Un hombre de mediana edad y vecino del municipio resultó herido de bala y continúa con el proyectil en el fémur. "A mi cuñado lo tuvieron que intervenir de urgencia porque tenía un sangrado masivo que no paraba", ha indicado una familiar de la víctima a 20minutos.

Los hechos se remontan a las 22 horas de la noche del pasado viernes cuando este hombre junto a su familia y amigos se dirigía a las casetas del recinto ferial y escucharon "mucho tumulto y chillidos" proveniente de dos grupos que corrían a gran velocidad. En esta estampida se escucharon tres "petardazos" y en ese momento el hombre se percató de que le habían dado en la zona superior de la pierna.

El hombre fue trasladado hasta el Hospital Infanta Sofía donde fue intervenido de urgencia, pero fue el sábado 3 de septiembre cuando los médicos se percataron de que "tenía algo de metal y se corroboró que el proyectil estaba alojado en el fémur".

A pesar de que el varón se encuentra bien y ha recibido el alta, continúa realizándose pruebas ya que la bala se encuentra alojada en el fémur y algunos médicos no le recomiendan extraerla ya que se trata de una "operación con más riesgos que beneficios".

La familia ya se ha puesto en contacto con la Policía y ha denunciado el altercado, pero se encuentran aún sacudidos por el sobresalto. "Estamos frustrados y en shock; mi hijo lleva durmiendo en mi cama desde que pasó porque vio a su tío sangrar, lo vivió todo y casi le arrollan al él también", ha asegurado. Además, recalca que este tipo de situaciones "no pueden darse ya que una familia ha visto truncada su vida por un momento".

Asimismo, manifiesta su malestar con la poca visibilidad que se ha dado a este caso. "No sé si por no crear alarma o porque no convenía a nivel económico por el volumen de publico en las fiestas, pero esto se ha querido tapar", ha indicado la afectada.

Investigación policial

Todo parece indicar que se ha tratado de una trifulca entre bandas latinas pero la Policía mantiene la investigación abierta. Fue en un control preventivo donde los agentes que participaban en el dispositivo de seguridad de los festejos arrestaron a los seis pandilleros, a quienes intervinieron cinco armas blancas, pero ningún arma de fuego. Así, la familiar detalla que vio cómo los agentes recogían armas como un machete, "iban armados hasta los dientes".

El otro herido es un chico de 19 años que recibió un balazo en el pie, pero a pesar de ello se trasladó hasta el metro de Tribunal de la capital madrileña y allí llamó a los servicios de urgencia.

El joven niega su pertenencia a la banda y su participación en la reyerta, pero la Policía cree que pudo verse implicado en la riña por la que seis integrantes de los Latin King fueron detenidos. La Brigada de Información investiga su posible relación con el enfrentamiento entre las bandas juveniles.