Assistits tres menors per inhalació de fum en l'incendi d'una vivenda a Gandia

Els bombers han rebut l'avís per a acudir a un incendi en una vivenda del carrer Madrid de la localitat. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat dos dotacions de Gandia, i el sergent i una altra unitat d'Oliva, que han donat per controlat el foc a les 11.23 i extingit a les 13.00.

Per part del CICU, fins al lloc s'han desplaçat una unitat del SAMU i una altra de SVB. Dels tres menors atesos per l'equip del CICU, un ha sigut donat d'alta 'in situ' mentre que els altres dos, de 14 i 15 anys, han sigut traslladats a l'hospital Francesc de Borja de Gandia, en l'ambulància de suport vital bàsic.