CCOO celebra la constitució de la taula de negociació per a "acabar amb la precarietat" en la investigació sanitària

CCOO ha defès la constitució d'aquesta taula des que va proposar la seua creació "fa quasi un any" perquè en un futur pròxim aquest sector tinga unes condicions laborals "homogènies i homòlogues amb altres professionals estatutaris de la sanitat pública".

Els treballadors del sector insisteixen que són necessaris mecanismes estabilitzadors que "motiven i fidelitzen al personal per a continuar investigant", atés que regular i millorar les seues condicions laborals "contribuirà a reforçar i potenciar la investigació sanitària", segons ha assenyalat el sindicat en un comunicat.

El personal de la investigació sanitària és el que pertany a l'Institut d'Investigació Sanitària de la Fe (IISLAFE), la Fundació per a la Investigació de l'Hospital Clínic de València (INCLIVA), l'Institut d'Investigació Sanitària i Biomèdica d'Alacant (ISABIAL), la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica (FISABIO), la Fundació de l'Hospital General per a la Investigació Biomèdica Docent i Desenvolupament de les Ciències de la Salut (FHGUV) i la Fundació Hospital Provincial de Castelló (FHPrCs), entre uns altres.

No obstant açò, CCOO ha constret als integrants de la nova taula negociadora a fixar un calendari de reunions per a poder elaborar un conveni col·lectiu per a aquest sector "al més prompte possible" i, en concret, ha reclamat a les institucions públiques implicades un "verdader compromís" amb la investigació sanitària i el seu personal.