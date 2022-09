El pleno de Coria aprueba las distinciones de Coriano del Año con críticas del PP al no prosperar su propuesta

Los populares exponen que en el marco de dicho pleno, formularon una enmienda de adición para que el listado de reconocimientos incluyera al citado batallón por su labor de patrullaje en la localidad durante la pandemia, extremo finalmente rechazado.

Al respecto, el PP critica que el Gobierno local del andalucista Modesto González esgrima que dicho batallón no figura en la lista de reconocimientos por no estar directamente vinculado a Coria, asegurando los populares que "varios de sus miembros son vecinos" de la localidad. Además, los populares aseguran que el galardón de Coriano del Año no está circunscrito al nacimiento o la raigrambre en el municipio.

El alcalde de Coria, de su lado, ha precisado que fueron reconocidos los empleados de los servicios sociales municipales, la plantilla de la ayuda domiciliaria, los efectivos de la Policía Nacional y la Policía Local o los miembros de la agrupación local de Coria del Río, exponiendo que el Batallón de Helicópteros de Maniobra IV de la base militar de El Copero ya recibió "un agradecimiento público" por sus patrullajes durante "dos días" de la pandemia y no es una entidad "de Coria" como tal.

Mientras Modesto González ha negado toda intención de "desdeñar" al citado batallón, asegurando que "todos los grupos" municipales rechazaron la enmienda de adición del PP e insistiendo en el ámbito local del galardón, el portavoz de dicho grupo, Andrés Parrado, ha recriminado que el portavoz del Gobierno municipal andalucista "ni es de Coria, ni vive en Coria y lo único que hace en Coria es venir a juntas de gobierno y plenos para poder cobrar su indemnización por asistencia".

Así, ha acusado al alcalde de "animadversión por todo lo español y por el Ejército", recriminando que su partido, Andalucía por Sí (AxSí), se haya unido al grupo Alianza Libre Europea, conformado por 46 partidos proeuropeos de corte progresista, autonomista, regionalista o nacionalista, como ERC, Chunta Aragonesista, Eusko Alkartasuna o el BNG. También le ha acusado de "radical", algo que niega el primer edil.