Ford Almussafes modifica tres jornades d'ERTO en la planta de vehicles i motors

Així ho ha traslladat l'empresa als sindicats aquest dimecres en una reunió de la Comissió Mixta de Seguiment de l'ERTO de Ford Espanya, segons han informat fonts sindicals.

En concret, en operacions de vehicles, el dia d'ERTO previst per al dilluns 12 de setembre es trasllada al 28 d'octubre, mentre que les parades previstes en motors mecanitzats per a les jornades del 10 i 11 de setembre es passen al 8 i 9 d'octubre. D'altra banda, s'ha confirmat la detenció en el muntatge de motor el divendres 9 i el dilluns 12 de setembre.

La direcció ha explicat que s'adopta aquesta decisió atés que continuen la situació d'inestabilitat en la cadena de semiconductors i components.

La fàbrica valenciana té en vigor des del mes de març un ERTO prorrogat inicialment fins al 31 de juliol a causa de la inestabilitat del subministrament i del mercat. No obstant açò, a la fi de juliol la direcció va comunicar la pròrroga fins al 31 d'octubre davant la baixada "substancial" dels programes de producció de vehicles previst per Ford Espanya a causa de l'escassetat de semiconductors que es van iniciar al desembre, a més de "la incertesa i els problemes de subministraments per la invasió d'Ucraïna".

Durant les parades de producció, que afecten a la totalitat de la plantilla de forma parcial o total amb les mateixes condicions econòmiques i laborals pactades fins avui, els treballadors perceben un 80 per cent del seu salari.