Calviño defiende que la inflación "ha empezado a moderarse" y pide "confianza" a los ciudadanos

La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, sostiene que la inflación "ha comenzado a moderarse en agosto", lo que ha permitido reducir la brecha entre el dato de los países del euro (del 9,1% en agosto) y España (10,4%). "Los precios prácticamente se estabilizaron en España en agosto", ha destacado la también ministra de Asuntos Económicos, que ha pedido a los ciudadanos que confíen en sí mismos, en "la economía" y en "nuestra sociedad" y huir de "catastrofismos".

Calviño ha comparecido en la Comisión de Asuntos Económicos en el Congreso para dibujar ante los diputados un retrato de la situación económica en la que se encuentra España. En su alocución, la vicepresidenta ha descrito un panorama plagado de incertidumbres en los próximos meses por la guerra y sus consecuencias, pero en el que España mantendrá "un fuerte crecimiento económico" del 4% este año y del 2% el próximo. Dos cifras que llevarán a la economía española a liderar el crecimiento en Europa, ha insistido Calviño. Los "buenos datos" de empleo -impulsados por una reforma laboral, que "supera todas las previsiones"- serán para la vicepresidenta uno de los motores del crecimiento.

Calviño ha eludido pronunciar la palabra "recesión". Un término que sí usó abiertamente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su cara a cara frente al líder popular, Alberto Núñez Feijóo, el martes en el Senado. Sánchez "no descarta" ahora que los países del euro en su conjunto puedan entrar en recesión, aunque sí cree que España logrará esquivarla. Además, ha llamado a evitar un "catastrofismo" que, dice, "no aporta ninguna solución al problema". "El crecimiento de la economía superior al 4% previsto este año no se corresponde con los mensajes catastrofistas, que son una constante en algunos entornos", ha expresado.

El reto principal para el Gobierno, ha subrayado la ministra, sigue siendo la inflación, que en agosto se moderó hasta el 10,3% interanual en comparación con el 10,7% registrado en julio. Una bajada que Calviño ha vinculado a la segunda batería de medidas anticrisis que el Ejecutivo aprobó en julio. "La desaceleración [de la inflación] coincide con los dos paquetes de medias puestos en marcha y demuestra la eficacia de las medidas", ha expresado la vicepresidenta. En concreto, estima que el paquete del Gobierno ha contribuido a reducir la inflación en más de 3,5 puntos porcentuales.

De nuevo, Calviño ha pedido alcanzar un pacto de rentas a empresarios y sindicatos, que incluya una "evolución moderada de salarios y beneficios" para evitar que se desate una espiral inflacionista. Una dinámica que hasta el momento no se habría producido en España, ha defendido la vicepresidenta. "Es el momento de arrimar el hombro y tratar de llegar a ese gran acuerdo", ha resumido.

La vicepresidenta ha señalado al debilitamiento del euro frente al dólar como un fenómeno que está contribuyendo a agravar el problema inflacionario, aunque ha señalado que la economía española sigue teniendo una balanza de pagos (diferencia entre exportaciones e importaciones) favorable.

Calviño ha hecho hincapié también en que el alza de precios de la energía que sufre Europa no es "transitoria o circunstancial", sino que se debe a dos "cambios estructurales de calado": una crisis geopolítica y el cambio climático. Dos problemas que, ha destacado, requieren mirar también a medio plazo.

Autorizados el 66% de los fondos europeos

La ministra ha aprovechado su intervención para actualizar las cifras de ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con cargo a fondos europeos. Calviño ha insistido en que España lidera el despliegue del plan de recuperación en Europa con el 66% de los fondos presupuestados para este año ya autorizados por el Gobierno y un 53% ya comprometido. De igual manera, ha destacado que ya se han asignado 18.000 millones a las comunidades autónomas, a los que habría que sumar otros 15.000 millones en el marco del programa React EU.