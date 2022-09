Mónica Pont revela cómo se siente tras el accidente de coche que le desfiguró la cara: "Todo ha sido gracias a mi cirujano"

Antes de que 2022 empezase, Mónica Pont sufrió un accidente de coche que marcó un antes y después en su vida. Ella misma fue la que confesó que tras el siniestro perdió una ceja, un párpado y parte del cuero cabelludo.

Después de un año complicado de recuperación, la actriz ha vuelto a España por vacaciones y Europa Press ha podido preguntarle cómo se encuentra y cuáles son sus proyectos de futuro.

"Bien, me encuentro muy bien. Fantástica. Gracias al cirujano", declara la modelo en la Asamblea Nacional de Tabartina, aprovechando el evento para asegurar que se considera "española, de Barcelona y de Tabarnia".

De su 'vuelta al cole' comenta que le quedan pocos días en España y que regresará a México para grabar una nueva telenovela: "Solo he venido para las vacaciones en agosto, estar con mi familia y mis amigos. El lunes ya me vuelvo a México y a lo mejor ya no me veis hasta el año que viene".