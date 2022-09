El MACA reuneix 150 obres del referent de l'art i del disseny gràfic Bruno Munari

El Consorci de Museus i el MACA reprenen així la seua activitat després de l'aturada del mes d'agost. L'accés als tallers és gratuït i es permet als xiquets participants experimentar i treballar lliurement amb els materials, de manera que el treball es transforma en un descobriment.

El director del Consorci de Museus, José Luis pérez Pont, ha indicat que "el joc i l'experimentació suposen una excel·lent aproximació a la creació i l'art contemporani i una bona forma de descobrir la figura de Bruno Munari, un referent en els camps de l'art i del disseny gràfic i industrial del segle XX".

"Des del Consorci de Museus apostem per programar continguts singulars en la ciutat d'Alacant, com aquesta exposició, que suposen un incentiu per a visitar-la, i al mateix temps ens permet donar visibilitat a un artista que ha sigut poc conegut malgrat la seua importància històrica", ha destacat.

Concebuda per la Fundació Juan March, l'exposició és una adaptació de la mostra celebrada a Madrid, la primera que es dedica a Espanya a l'artista i dissenyador. Després del seu pas pel MACA es traslladarà al Museu Fundació Juan March a Palma i, posteriorment, al Museu d'Art Abstracte Espanyol a Conca.

Munari (Milà, 1907-1998), és un d'eixos artistes que, malgrat haver tingut una influència significativa en la cultura del segle XX, pràcticament no es coneix. L'exposició, comissariada per Marco Meneguzzo, Manuel Fontán del Junco i Aida Capa, abasta tots els aspectes de la producció artística de Munari i posa de manifest l'amplitud de mitjans utilitzats pel creador en la seua investigació plàstica i visual, sempre experimental i innovadora.

Aquesta monogràfica sobre l'autor ha sigut concebuda com si fora "una exposició col·lectiva de Bruno Munari" -subtítol que ell mateix va donar a una de les seues mostres-, perquè presenta un conjunt molt variat de processos i resultats que, amb imaginació i mètode, va produir el creador.

La mostra ha sigut possible gràcies a la voluntat dels propietaris que han prestat les peces de Munari durant aquest llarg període. Destaca la Fondazione Jacqueline Vodoz i Bruno Danese de Milà, la Repetto Gallery de Londres, l'Arxiu Lafuente, el Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear, la Galeria Cadaqués, l'Archivio Ugo Mules i diverses col·leccions particulars.