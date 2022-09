Cuatro compañías baleares participan en FiraTàrrega de la mano del IEB

Además, el IEB cuenta con un estand propio en el espacio profesional de la feria, La Llotja, que sirve como escaparate de las artes escénicas de Baleares y apoya a los grupos y compañías que participan.

El director del IEB, Pere Malondra, asistirá este jueves a la inauguración de la feria, según ha informado la Conselleria de Fondos Europeos, Universidad y Cultura.

Los montajes baleares que se podrán ver en esta edición de FiraTàrrega son 'We are (t)here', de Aurora Bauzà, pieza ganadora de la convocatoria de Creación 2020 del IEB; 'Baalconing', de Catalina Carrasco y el Teatro Principal de Palma; 'Poi', de la compañía Des Tro, de Guillem Vizcaíno; y 'Superfrau', de la compañía Baal que, jugando con el leitmotiv de la edición, presenta una serie de piezas en un lugar inesperado, para jugar con el efecto sorpresa.

El programa acoge también la actividad profesional promocional 'Encuentro Balear', como parte de FiraTàrrega PRO, este viernes a las 09.30 horas. El 'Encuentro Balear' servirá para poner en contacto a los artistas de Baleares con profesionales internacionales, así como para presentar las compañías baleares con proyección exterior. También se presentará Fira B!, el mercado profesional de música y de artes escénicas de las Islas, que tendrá lugar en Palma del 29 de septiembre al 2 de octubre de 2022.

La actividad cuenta con la colaboración de la entidad irlandesa Isacs (Irish Street Artes, Circus & Spectacle Network) y la presencia de las compañías baleares. En este sentido, Isacs presentará 'Arte-Isla', un proyecto de intercambios entre artistas de Irlanda y de las Islas.

La relación entre FiraTàrrega y el Govern comenzó hace 25 años. Además del convenio existente entre ambas entidades, el IEB forma parte de la comisión de selección de proyectos Hivernem, promovido por FiraTàrrega y el Instituto Ramon Llull. Por su parte, FiraTàrrega ha formado parte de la comisión de selección para elaborar la programación artística de Fira B! 2022.