Ranera presentará su candidatura a las primarias del PSOE para optar a la Alcaldía de la capital aragonesa

La presentación oficial de su precandidatura se formalizará los próximos días 19 y 20 de septiembre. La socialista, con cerca de 20 años de experiencia en el ámbito municipal, ha tomado la decisión tras una "profunda reflexión familiar y personal, compartida conmi partido y con muchos compañeros y compañeros".

"Doy el paso -ha subrayado- con seguridad, porque puedo afirmar con rotundidad que tengo un gran conocimiento de Zaragoza". Ranera se ha mostrado "orgullosa" de ser una "chica de barrio con profundo amorpor la ciudad". Pero también, ha señalado, el paso lo ha dado por su "condición de socialista comprometida por Zaragoza, sus calles y su gente".

"Entiendo -ha reconocido- que el PSOE es un instrumento al servicio de la ciudadanía, porque creo que mi partido es el que más se parece a la sociedad, porque somos el partido de las personas".

En el acto a los medios de comunicación, Ranera ha hecho hincapié en que "en el ADN socialista está el de situar a las personas en el centro de todas las políticas y el que ha conseguido los grandes avances en la ciudad". "Somos los que hemos incorporado más libertad, más igualdad y más bienestar, luchando contra todas las formas de desigualdad y apostando por los sectores de la sociedad más vulnerables".

Ranera ha recordado su participación en el Gobierno de Juan Alberto Belloch. "Desde ahí -ha relatado- , pude observar la fuerza transformadora de un liderazgo político que impulsó un cambio histórico de Zaragoza, situándola en las mayores cuotas de vanguardia y modernidad".

En su comparecencia ante los medios, ha repasado estos dos últimos años y medio como portavoz del grupo municipal, donde ha vivido de una manera "intensa y cercana" la realidad de la ciudad y de sus barrios.

"CONTIGO"

"He podido comprobar que el modelo de entender la política del señor Azcón y el nuestro es muy diferente. Su tiempo transcurre entre flores, fotos, políticas de gestos y huelgas de autobús, abandonando y dando la espalda a los vecinos".

Para Ranera, los vecinos están hartos de la "falta de atención o de unos servicios públicos deficientes", que viven con angustia y con miedo cómo estos se deterioran ante la inacción del Gobierno. "Pero también he visto que hay ilusión por el futuro y ganas de ser escuchados. He podido escuchar ideas y propuestas de entidades,de profesionales y también de ciudadanos de a pie que conocen como nadie la realidad. Y he podido constatar que existe junto a todos, la oportunidad de un futuro imparable para Zaragoza", ha manifestado.

Urge, según Ranera, que Zaragoza salga del parálisis de los últimos años. "Años en los que no ha sucedido absolutamente nada digno de mención. Y es la razón fundamental por la que hoy anuncio este paso. Para poner todo mi esfuerzo y mi compromiso en liderar un proyecto socialista que devuelva a los zaragozanos la confianza en el futuro. Un proyecto al servicio de todos y no de unos pocos intereses cercanos, ya sean ideológicos o económicos", ha manifestado.

Por ello, ha afirmado que quiere contar en un primer momento con la militancia del partido y posteriormente, con todos los vecinos de Zaragoza. "Para volver a construir con ambición, orgullo y valentía una Zaragoza contigo. Para recuperar el sentimiento de identidad, porque contigo el PSOE volverá a gobernar Zaragoza", ha concluido.