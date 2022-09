L'Ajuntament de València incorpora a la plantilla municipal 26 treballadors, 14 d'ells d'Educació

Del total de nomenaments, 20 persones ho faran com a personal interí i 6 com a personal funcionari en pràctiques, avança el consistori en un comunicat.

Sobre aquest tema, la regidora de Gestió de Recursos, Lluïsa Notario, ha informat hui d'aquest acord que, segons les seues paraules "és una mostra del fet que el foment de l'educació pública és un pilar fonamental de la política del govern de Joan Ribó, que es concreta en una millora constant de les infraestructures educatives".

En aquest sentit, la regidora s'ha fet ressò de l'engegada, aquesta mateixa setmana, de les primeres pèrgoles d'energia fotovoltaica per a autoconsum en el Col·legi Municipal Santiago Grisolía, "un projecte pioner que implantarem en tots els centres educatius municipals o en la construcció de noves escoletes municipals com la qual està ja en marxa en el Cabanyal o la que obrirà les portes a la fi de setembre en Torrefiel, l'Escoleta Clara Campoamor".

"Aquesta aposta per l'educació pública es manifesta també en el constant increment de la plantilla. Concretament aquesta mateixa setmana s'incorporaran 12 noves educadores infantils per a l'Escoleta Clara Campoamor, a més hem nomenat 2 nous orientadors escolars que garantiran una atenció i una educació de qualitat als nostres xiquets i xiquetes", ha detallat Notario.

Segons ha informat la regidora, el Servici d'Activitats també veurà incrementada la plantilla aquesta setmana amb la incorporació de dos arquitectes i un tècnic superior d'administració General.

D'altra banda, Gestió Tributària Cadastral i Projectes Europeus incorporaran un nou tècnic d'administració general i el Servici de Tecnologies de la Informació i la Comunicació un tècnic superior informàtic per a ciberseguretat.

Quant al personal funcionari de carrera, la Junta de Govern Local aprovarà el divendres el nomenament de nous 6 Tècnics de Gestió Ambiental procedents de l'Oferta Pública de Treball de 2016

"La millora de la gestió de personal ha sigut una constant des que arribem a l'Ajuntament, uns anys en els quals el govern de Joan Ribó ha implementat un gran nombre de mesures, posant en el centre a les i els treballadors, la qual cosa ha fet del nostre ajuntament un referent per a altres administracions", ha assenyalat Notario.

Ha apuntant que entre eixes mesures s'inclou "l'increment constant de la plantilla municipal en més de 500 persones des de 2016, el disseny d'un pla de formació amb un pressupost quadruplicat, l'aprovació d'ofertes d'ocupació cada any, l'aprovació d'un protocol de teletreball inspirat en altres administracions públiques europees o mesures pioneres com les implantades durant la pandèmia o en el procés de consolidació de les places ocupades per personal interí".