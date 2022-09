ANPE exigeix a Educació "mesures urgents" per a solucionar el "col·lapse" de la Direcció territorial de València

ANPE explica, en un comunicat, que, donada la situació actual de la Direcció territorial de València, "que no és capaç de donar resposta a les peticions de centenars de docents que han sol·licitat diversos tipus de permisos o llicències", ha estat durant el mes d'agost i l'inici d'aquest mes de setembre tractant de contactar i col·laborar amb el departament de permisos i llicències d'aquesta direcció territorial per a poder agilitzar les respostes als interessats.

"En aquests moments, -adverteixen- són centenars els docents de la província de València els que, a causa del col·lapse en el qual es troba sumida la Direcció territorial, no han rebut resposta a les seues peticions relacionades amb certificats d'empresa, jornades laborals o sol·licituds de diversos tipus de permisos".

Així doncs, segons ANPE, els docents que van sol·licitar una reducció de jornada amb antelació suficient com perquè aquesta reducció s'haguera aplicat des del dia 1 de setembre, segueixen esperant, a dia de hui, una setmana més tard de l'inici, la resolució de la DTV autoritzant aquesta reducció.

"Açò els està suposant i els suposarà un doble problema, ja que d'una banda han de seguir complint en el centre amb el 100% de la seua jornada perquè no compten encara amb l'autorització, i d'altra banda, quan la reben, com serà amb caràcter retroactiu a la data sol·licitada, a més veuran disminuïda la seua nòmina com si tots aquests dies ja hagueren estat gaudint de la reducció sol·licitada. Els centres per la seua banda, també patiran les conseqüències, perquè quan es fa efectiva la reducció, segurament amb l'alumnat ja en el centre, hauran d'esperar al fet que es produïsquen les substitucions", lamenten.

Tampoc estan rebent respostes aquells docents que van sol·licitar gaudir d'una llicència per interés particular o l'inici d'una excedència amb data 1 de setembre, malgrat haver-ho sol·licitat amb l'antelació requerida, amb el problema que això els comporta, ja que de moment han de seguir en el seu lloc de treball sense contemplar el perjuí que açò pot estar ocasionant-los en funció de les motivacions que els van portar a fer aquestes sol·licituds i menyscabant els seus drets laborals.

"En idèntica situació -prossegueixen- es troben aquells que han sol·licitat permisos de matrimoni o de maternitat/paternitat, sent completament inacceptable que no hagen rebut resposta a aquestes situacions".

ANPE incideix que, "des de fa temps", els seus delegats "han intentat ser rebuts presencialment en la DTV per a col·laborar amb el personal de permisos i llicències".

En la mateixa línia, s'han remès diferents comunicats per escrit tant als departaments de personal, permisos i llicències, així com a la pròpia Directora Territorial, sol·licitant-li una reunió urgent i un calendari d'accés del sindicat a la DTV per a agilitzar els casos pendents.

ESFORÇOS "ESTÈRILS"

"No obstant açò, malgrat els nombrosos esforços realitzats per ANPE per a tractar de solucionar la problemàtica, els resultats han sigut totalment estèrils, a causa de la nul·la resposta rebuda per part de l'administració", retrauen.

Finalment, ANPE titla de "totalment inacceptable" aquesta situació i exigeix a la Conselleria que "prenga mesures urgents per a solucionar aquesta problemàtica de la DTV que manté en suspens als docents i que atempta contra els seus drets laborals".