Ford Almussafes modifica tres articles del conveni col·lectiu per a atendre les observacions de Treball

D'aquesta manera, els treballadors a temps parcial també cobraran el plus de nocturnitat com els de jornada completa i deixaran de tindre preferència els fills d'empleats per a la contractació en l'Escola d'Aprenents, segons han informat els sindicats al final de la reunió.

Així mateix, s'adaptarà l'article 49, de manera que parla de la Contractació de Personal per a fer referència al conveni sectorial vigent de la província o de la comunitat autònoma. Una vegada esmenades aquestes qüestions, es remetrà la nova redacció a la Direcció general de Treball per a la seua publicació en el BOE.

Així, es concreta l'article 36 sobre el plus de nocturnitat "tal com es va acordar en Colònia i apareix recollit en l'acord, en la seua versió original redactada en anglés, d'acord amb l'Estatut de Treballadors", segons assenyala el sindicat majoritari UGT.

Sobre aquet tema, des de STM han mostrat la seua satisfacció perquè s'haja atès una de les seues demandes, encara que és de manera imperativa pel Ministeri, contra "les grans retallades" que suposaven les condicions d'aquest conveni per a la plantilla.

En concret, ha assenyalat la importància per als treballadors a temps parcial del torn de nit als quals se'ls privava d'aquest plus, que només es concedia als empleats d'aquest torn a temps complet. "Ens sorprèn que ens diguen que l'esperit era pagar-ho encara que estiguera escrit que no", ha assenyalat.

De la mateixa manera, des d'UGT expliquen que "s'haurà de tornar a redactar l'article 64 en referència a l'Escola d'Aprenents, de manera que s'elimine del text que portem acordant més de 20 anys i que advoca per la preferència de contractació per raons de parentiu amb l'empleat".

ACORD PER L'ELECTRIFICACIÓ, SENSE CANVIS

UGT recalca que aquestes adaptacions "no alteren gens l'Acord per l'Electrificació aconseguit el 27 de gener en Colònia, que garanteix la continuïtat de la planta després de l'adjudicació de la plataforma elèctrica GE2, mentre a Saarlouis milers de treballadors segueixen en suspens pel seu futur".

Per la seua banda, des de STM lamenten que ni la direcció ni el sindicat majoritari haja secundat la seua exigència de renegociar el conveni pel "gran minvament" que suposarà la congelació salarial acordada per als pròxims quatre anys donat l'evolució disparada de l'IPC: "El percentatge del 10,4% de l'últim interanual a l'agost és un punt més que el que havien calculat per a aquests quatre anys", assenyala.

"No entenem com els sindicats majoritaris d'Espanya s'han manifestat en favor de la revisió salarial tenint en compte l'IPC, per a garantir el poder adquisitiu del treballador, i que ací no vullguen canviar ni una coma de l'acord", recriminen.

En eixe sentit, recorda que el càlcul fet a començament de l'any, en el qual advertien ja d'una pèrdua de més de 3.000 euros anual a partir de 2026, a causa de la congelació salarial de 4 anys, amb uns IPC molt per davall dels actuals.

Per açò, critiquen que tant UGT com l'empresa "diguen que no canviaran ni una coma" i adverteixen que des de STM seguiran lluitant per a "fer-los entrar en raó i que la multinacional revertisca els beneficis acumulats en els últims en la plantilla perquè encara que ara estem en una època roïna segur que l'estabilitat tornarà".

Així mateix, han explicat que, també a requeriment de Treball, s'ha creat una nova comissió negociadora del conveni col·lectiu per a integrar als treballadors de Madrid -uns 60- que fins ara tenien veu però no vot. Sobre aquest tema, destaca que els citaran en una nova reunió per a fer extrapolable aquesta inclusió dels empleats madrilenys en la nova comissió de negociació del pla d'igualtat.