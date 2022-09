Galicia comenzará este mes a vacunar a niños contra el papiloma y el 1 de noviembre a poner la de la meningitis B

Así lo ha confirmado este miércoles el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que ha presentado durante una visita al edificio del Sergas en San Lázaro el nuevo calendario vacunal a lo largo de la vida, que incorpora las dosis infantiles y adultas y que aprobará este jueves el Consello de la Xunta.

Con ello, el 15 de septiembre se comenzará a vacunar contra el papiloma humano a los niños de 12 años, una inmunización que, hasta ahora, recibían solo las niñas. La dosis afectará a todos los varones nacidos desde enero de 2010.

Por su parte, la vacuna contra la meningitis B, que hasta ahora se administraba de forma voluntaria sufragada por los padres, se pondrá en tres dosis: a los dos meses, cuatro meses y 12 meses -de recuerdo-.

Esta inclusión en el calendario vacunal -y la gratuidad que conlleva- afectará, no obstante, solo a los bebés nacidos desde el 1 de septiembre de 2022, es decir, que tengan dos meses en el momento de arranque. Según ha confirmado el conselleiro de Sanidade, no está previsto incluir a los nacidos previamente.

En el ámbito de la meningitis, el calendario vacunal infantil incluye otra novedad: el cambio de la segunda dosis de la vacuna contra na meningitis C, a los 12 meses, por una que abarca también las variantes A, W e Y. Hasta ahora, la inmunización conforme al calendario oficial se realizaba con la vacuna contra la meningitis C a los cuatro y a los 12 meses, mientras que a los 12 años el recuerdo se hacía con la dosis para ACWY. No obstante, se proponía a los padres el cambiar la dosis de los 12 meses por la que ahora sufragará Sanidade, aunque asumiendo el coste.

Para concluir, se incluye en este nuevo calendario vacunal la inmunización contra la gripe a todos los niños entre seis meses y cinco años, un proceso que se llevará a cabo, como al resto de la población diana, durante el mes de octubre.

4,6 MILLONES

En el transcurso de esta presentación, Alfonso Rueda ha destacado el triple esfuerzo realizado por el Gobierno gallego para que Galicia sea "una comunidad de referencia en vacunación infantil" y ha agradecido el trabajo de la Dirección Xeral de Saúde Pública y de los profesionales sanitarios en este ámbito.

El presupuesto del programa gallego de vacunación, ha recordado, superará en 2023 los 23 millones de euros, 4,6 millones más que en 2022 debido a la incorporación de estas nuevas vacunas.

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, que también ha participado en el acto, ha destacado la importancia del nuevo 'calendario vacunal a lo largo de toda la vida', que aprobará este jueves el Consello.

"A partir de este año, Galicia va a contar con un calendario de vacunación a lo largo de toda la vida, un documento integral que supone un cambio en la mentalidad sobre la vacunación", ha dicho García Comesaña.

En la línea de lo aprendido estos años a raíz de la covid y de la "concienciación de los beneficios de las vacunas", este calendario apuesta por entender este proceso no solo como "un asunto infantil", si no como un sistema de "protección de las personas a lo largo de todas las etapas de su vida".