Puig ofereix "agilitat" administrativa, recursos i un marc legal per a progressar en l'aposta per les renovables

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha considerat com una "prioritat" progressar en energies renovables, per a açò ha advocat per agilitzar la tramitació administrativa, aportar recursos econòmics i modificar el marc legal per a facilitar projectes com la planta fotovoltaica engegada aquest dimecres a Catral.