Padre Menni necesitaría un millón de euros y 40 empleados más para atender con suficiencia a sus pacientes

Además, necesitaría un aumento de la plantilla para pasar de los 360 trabajadores actuales, entre asistenciales y no asistenciales, a los 400, los mismos que pacientes.

Así lo ha dicho este miércoles el director gerente, Carlos Pajares, en declaraciones a los medios con motivo de una visita que ha realizado al centro la alcaldesa, Gema Igual, que también ha pedido a Sanidad "que dé el mismo tratamiento a todos los santanderinos, estén donde estén".

El conflicto entre la Consejería y Padre Menni, que presta atención en salud mental, estalló cuando el centro se negó a seguir pagando la asistencia sanitaria de los pacientes, con un coste "cada día más inasumible" y que entiende que no le corresponde ya que los usuarios llegan derivados del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) y del Servicio Cántabro de Salud (SCS).

Sanidad se venía haciendo cargo de la estancia pero no de los gastos farmacéuticos, que la entidad ha estado tiempo asumiendo pero, en el actual contexto de aumento de precios, "la vida cada vez se hace mucho más complicada y somos incapaces de abordar con suficiencia las necesidades asistenciales que tienen nuestros pacientes", ha recalcado Pajares.

En concreto, ha pedido actualizar el convenio de las 30 plazas concertadas del SCS, cuyos precios están "congelados" desde el 2012, y la actualización de tarifas "podría rondar los 200.00 euros". Además, reclama poder contratar más personal para mejorar el actual ratio de 0,6 empleados por cada residente.

Lo ideal, según el gerente, sería "acercarse lo más posible a la persona por paciente", y cree que lo "razonable" es alcanzar los 400 empleados para que, restando el personal no asistencial, haya una ratio de 0,7 o 0,8 trabajadores asistenciales por usuario.

En resumen, el centro pide "equidad e igualdad en el trato a los pacientes que se encuentran ingresados" en Padre Menni, a los que, además, está desestabilizando la situación actual desde que el centro decidió derivarlos a los centros públicos para recibir atención.

"Todos estos cambios os puedo asegurar que no benefician para nada su salud mental", ha lamentado el gerente, asegurando que les está produciendo "cierta descompensación, ciertos problemas, cierta angustia y cierta ansiedad por no saber lo que puede pasar en el futuro".

En la misma línea, la alcaldesa ha apoyado a la entidad y ha pedido al Gobierno regional que "recapacite" y asuma su responsabilidad, ya que "si un santanderino vive en su casa puede perfectamente ser atendido por el Servicio Cántabro de Salud" y adquirir fármacos con un precio reducido, pero "si ese mismo santanderino está en Padre Menni, que no está por voluntad propia, sino porque un médico le ha dicho que tiene que estar aquí para curarse, no tiene acceso a ese médico no tiene acceso a esa receta ni a que ese fármaco sea más barato".

Además, ha recalcado que la labor de Padre Menni en salud mental es necesaria, pues "hay pocas plazas" en otros centros, como Liencres o Valdecilla.

"RESTANDO PROFESIONALES" A LA CIUDAD

También ha advertido que "se están restando profesionales" a vecinos de la ciudad, ya que ha recibido quejas de los del entorno de Castilla Hermida tras conocer que su médico se ha jubilado y la plaza no va a ser cubierta. "Con lo cual, las personas que viven en sus casas van a tener más deficiencias en el SCS", ha apostillado, añadiendo que "llueve sobre mojado, porque no es la primera vez que amortizan plazas de médicos en nuestra ciudad".

Así, la regidora ha reconocido la labor de los profesionales sanitarios, que "a veces se sienten saturados", y ha pedido a Sanidad recuperar esas plazas.

"Apelo al sentido común, apelo al servicio público que tenemos que tener", ha dicho, reivindicando que "no se debe recortar" en atención sociosanitaria "ni se debe mirar la cantidad. Lo que se debe de mirar es el servicio, la curación y la sanación", ha sentenciado.

La alcaldesa ha acudido al centro junto a los concejales de Servicios Sociales, Álvaro Lavín, y de Salud, Noemí Méndez, para mantener una reunión con los responsables sobre el convenio de colaboración que mantienen ambas instituciones, aunque, como han señalado, la visita se ha visto "trastocada" por la realidad y los "momentos convulsos" que atraviesa el centro.