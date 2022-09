Vox rechaza tramitar la Ley de derechos y garantías de las personas al final de su vida de Cs que sí apoya PP

Así lo ha argumentado la procuradora del Partido Popular Paloma Vallejo que ha admitido la diferencia ideológica que mantienen en este asunto Partido Popular y Vox, dos formaciones políticas distintas, ha evidenciado, que coinciden en algunos planteamientos y que difieren en otros, como ha ocurrido hoy al votar según sus respectivas convicciones, "sin que conlleve ningún tipo de fricción, ningún tipo de fisura porque nada afecta al acuerdo de gobierno firmado", ha aseverado.

Dicho esto, Vallejo ha recordado que el Partido Popular se ha opuesto a la eutanasia, a la que se ha referido como "el fracaso de los paliativos" con un lamento expreso a la falta de una ley nacional al respecto cuando se ha regulado la eutanasia, y ha defendido al respecto que cuando no es posible curar hay que cuidar. También ha recordado que Castilla y León es la única comunidad que tiene la categoría de médico de cuidados paliativos y ha confirmado que la Consejería de Sanidad revisará este plan para llegar a todos los castellanos y leoneses de manera integral y con atención domiciliaria y hospitalaria, en el medio rural y en el urbano.

Igea había propuesto a los grupos que quitasen el nombre del partido proponente de esta proposición de ley ya que, según ha aclarado, no es el fruto del trabajo de Ciudadanos y sí de muchas personas que han trabajado en el texto, y ha ironizado sobre el informe en contra de la Junta de Castilla y León que considera, por un lado, que el texto no cambia nada pero que sí supone gastar más dinero.

El liberal ha hecho especial hincapié en la necesidad de no sacar rédito político en esta materia y ha reivindicado la importancia de contar con una ley autonómica "para los ciudadanos que tienen todos sus derechos plenos hasta el último de sus días, hasta su último aliento".

"Perezcamos resistiendo -ha parafraseado tras escuchar al procurador de Vox Javier Bernardo Teira-. Oiga, y si no quiero, ¿quién es usted?", ha aclarado Igea ante los argumentos en contra de Teira, para quien prevalece siempre el derecho a la vida y a quien Igea ha explicado que "desgraciadamente" muchas veces la esperanza no es lo último que se pierde. "La gente maneja sus tiempos y no podemos quitarles eso", ha reivindicado el proponente para quien la última decisión no debe ser de los médicos y sí de los pacientes.

Igea ha considerado que el procurador de Vox ha hecho hoy el debate de otra ley, la de la eutanasia, que el político liberal y médico de profesión ha diferenciado de su propuesta de regulación de derechos y garantías de las personas al final de su vida. "Tenemos la oportunidad de hacer una cosa útil y de demostrar a los ciudadanos que tenemos confianza y que velamos por sus derechos", ha concluido.

Por su parte, el procurador socialista Jesús Puente, que ha visto con "interés y empatía" la iniciativa de Igea que "se podría mejorar" en la tramitación, ha precisado, ha admitido que el asunto de los derechos y garantías de las personas al final de su vida "remueve" el sentimiento en una cuestión "difícil" y ha aclarado también que no se trata de un debate sobre la eutanasia, tampoco de la eutanasia pasiva, y sí de asistencia paliativa para la prevención y el alivio del sufrimiento.

Desde el Grupo UPL-Soria ¡Ya!, su viceportavoz, Luis Mariano Santos, ha apoyado la toma en consideración de la ley propuesta por Ciudadanos para "abrir el debate" en un tema "espinoso y complicado". "Me parece oportuno abrir este debate", ha afirmado el leonesista que ha abogado por escuchar a todos los colectivos para trabajar en el derecho de las personas a morir mejor.

Y por parte del Grupo Mixto, el procurador de Unidas-Podemos, Pablo Fernández, ha dado todo su apoyo a la tramitación de la proposición de ley sobre un asunto que, en su opinión, debería contar con el consenso unánime del Parlamento. "Si hay una ley que de verdad merece el consenso de toda la Cámara es una ley como esta", ha defendido Fernández que ha llamado a olvidar la ideología en favor de la "muerte digna" y "del derecho de todas las personas en todo momento de su trayecto vital hasta el último de sus días".

"¡Qué difícil afrontar el final de la vida el propio y el de los seres queridos!", ha exclamado Vallejo al inicio de su intervención en la que ha abogado por no banalizar este debate con reproches políticos.