4.500 cámaras de video de alta resolución en 2023 para vigilar toda la flota de autobuses

Actualmente, son 170 los autobuses de Transportes Metropolitanos de Barcelona, TMB, que ya tienen instaladas y operativas las nuevas cámaras de videovigilancia que permiten grabar en tiempo real todo lo que sucede en los vehículos. En el resto de la flota, hasta más de 1.000 autobuses, los dispositivos de captación de imagen se instalarán en los próximos meses y, antes de que finalice 2023 se dispondrá de 4.500 cámaras para cubrir toda la flota de bus de TMB.

Una de las características más importantes de estas nuevas cámaras es que son de alta resolución, 1080p, lo que se conoce como Full HD. La calidad de las imágenes permite la identificación de las personas registradas en caso de que la policía o un juez lo solicite. La presidenta de TMB, Laia Bonet, ha puesto de relieve que "los Mossos d'Esquadra han elogiado la calidad de las imágenes porque sirven para identificar", ya que con otros sistemas de baja resolución esto no es posible, y "permitirá mejorar la colaboración con las fuerzas de seguridad cuando sea necesario".

Detalle de los diferentes planos del interior de un autobús que vigilan las cámaras TMB

La grabación es continua mientras el autobús está en funcionamiento, y no como en otros sistemas, que se empieza a grabar cuando se produce una alarma. Esto permite que se puedan recuperar imágenes en diferido en cualquier momento de un hecho sobre el que no se ha podido dar una alarma, como por ejemplo, el robo de una cartera del que la víctima se da cuenta mucho tiempo después de que suceda.

Aunque la grabación es continua, el visionado solo se realiza bajo demanda, es decir, si hay una alarma o si se denuncia un caso. Es el conductor quien pulsa un botón en caso de ver alguna conducta incívica o delictiva, o ser advertido de ello.

No obstante, con la pertinente justificación, el visionado puede ser continuo en tiempo real, por ejemplo, para vigilar líneas conflictivas.

Borrado automático

Las imágenes solo se almacena durante 30 días, plazo máximo que permite la ley, y se borran automáticamente en el caso de que no haya habido denuncia y no se necesite acceder a ellas. TMB no revisa las imágenes, sino que solo busca el momento preciso en el que se denuncia que ha sucedido un posible delito, y pasa estas imágenes a las autoridades o a la policía.

Laia Bonet ha insistido en que no se dispondrá de sistemas de reconocimiento facial, aunque sí que se utilizará la Inteligencia Artificial para ayudar en la gestión de la flota, como puede ser el recuento de pasajeros, detección de uso de sillas de ruedas o cochecitos de niños, pero la presidenta de TMB ha insistido en que "estos sistemas solo cuentan personas o detectan objetos, en ningún caso identifican".

Espacio seguro

Además, ha recalcado, que "con solo la instalación de las cámaras, muchas conductas incívicas, agresiones por causas de orientación sexual u otros delitos, se previenen porque saben que están siendo grabados". Bonet concluye que quieren "que los autobuses sean un espacio seguro".

Durante la presentación, la presidenta de TMB ha querido resaltar la política de "tolerancia cero frente a las agresiones en el transporte público", y en especial contra la LGTBI-fobia.

Todo el proyecto tiene un presupuesto de 12 M€ y cuenta con fondos provenientes del Plan NextGeneration.