Berklee València inicia l'any acadèmic en el seu campus de la Ciutat de les Arts amb 293 estudiants de 51 països

El cos estudiantil d'aquest curs 2022-2023 estarà compost per 141 estudiants de màster i 152 alumnes de grau que van arribar a València a través de dos programes d'intercanvi. Entre ells, s'inclouen nou estudiants procedents d'Espanya, dos d'ells de la Comunitat Valenciana.

A més de la formació que els nous estudiants rebran en el campus valencià, en el seu programa anual d'activitats se seguirà oferint una gran varietat de concerts oberts al públic general entre els quals destaquen el cicle 'Un Llac de Concerts' o el concert de graduació 'La Nit de Berklee', tots dos dins de la programació de 'Música en obert', que se celebra en col·laboració amb la Ciutat de les Arts i els Ciències.

També es realitzarà 'Berklee a les Arts' al costat del Palau de les Arts amb la intenció d'oferir nous espais de trobada per a la música i altres disciplines artístiques en relació amb els títols programats en Les Arts.

El campus de Berklee a València compta amb l'última tecnologia per a aquells que desitgen desenvolupar una carrera internacional en la indústria de la música o l'entreteniment. Situat la Ciutat de les Arts i les Ciències, ofereix als seus estudiants "unes instal·lacions innovadores en un entorn únic, i el coneixement i experiència del seu professorat per a desenvolupar el seu potencial com a futurs professionals i líders en la indústria", segons les mateixes fonts.

Al gener de 2023, Berklee València organitzarà el Global Career Summit, esdeveniment anual al que acudeixen experts en diferents àrees de la indústria musical amb la finalitat d'orientar als estudiants en el seu desenvolupament i trajectòria professional a través d'una sèrie de panells, tallers i sessions de mentoring.

EMPRENEDORS MUSICALS

A la primavera, Berklee València presentarà Ino Con, una conferència oberta al públic general en la qual emprenedors de la indústria de la música i la tecnologia parlaran sobre les últimes tendències en el sector.

A més, enguany el campus acollirà la conferència del Sindicat Internacional de Directors (International Conductors Guild) de 2023, que el seu principal objectiu és dedicar, fomentar i promoure els més alts estàndards en l'art i la professió de la direcció musical, i que donarà la benvinguda a professionals de tot el món.

Així, destaquen que amb un pla d'estudis "únic", així com un centre de carreres internacional, que ajuda els estudiants en la seua transició al món professional, el campus de Berklee València "ofereix programes de màster alta especialització en Producció Musical, Tecnologia i Innovació, Músiques Actuals (Concentració en producció), Composició per a Cinema, Televisió i Videojocs, i Negoci de la Música i l'Entreteniment". S'han atorgat prop de $1.6 milions en beques a estudiants graduats per a enguany acadèmic.