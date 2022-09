UNIR se embarca en un proyecto europeo para que el sector vitivinícola aborde el cambio climático

En rueda de prensa junto al rector de la UNIR, José María Vázquez, ha dado a conocer un proyecto, liderado por esta entidad, Green Vineyards, que proporcionará contenidos formativos online, gratuitos y en abierto a los trabajadores del sector vitivinícola.

El proyecto, enmarcado dentro del programa Erasmus+, cuenta con un presupuesto de 243.990 euros y una duración de treinta meses. Está formado por un equipo multidisciplinar de siete socios de Alemania, Italia, Francia, Macedonia del Norte y España.

El trabajo que va a desarrollar el consorcio vincula medio ambiente, digitalización y sector agroalimentario, tres de las prioridades de la Comisión Europea para el periodo 2021-2027. Una "oportunidad única", ha dicho Burgos, "para trabajar en un sector clave en La Rioja".

Se orienta, ha dicho el rector, a poder dar formación, y también aportar datos derivados de investigaciones, relativos al efecto del cambio climático en el ámbito de la viticultura.

Un cambio climático, ha indicado, que comporta unas consecuencias "de bastante entidad a nivel cuantitativo y cualitativo de las uvas y los vinos".

Entre los resultados que se esperan obtener de este consorcio destaca la creación de un curso específico, un catálogo de buenas prácticas, recursos multimedia, un marco de competencias y una herramienta de autoevaluación y recomendación.

Además, gracias a la experiencia tecnológica de UNIR y su apuesta por la educación abierta, Green Vineyard facilitará un kit de transferencia para que la experiencia sea reutilizada y adaptada abiertamente por cualquier entidad interesada.

Así, una de las fortalezas de Green Vineyards es su transversalidad y su capacidad de aprovechamiento por parte de otros sectores agrícolas, industriales e, incluso, educativos.

El proyecto acaba de arrancar, a través de las reuniones que los socios celebrarán en el rectorado de UNIR durante este miércoles y jueves. En ellas se comenzará por concretar los aspectos que este sector debe abordar ante el cambio climático.

El consorcio está formado por la Universidad Internacional de La Rioja (ES); el Institut Français de la vigne et du vin (FR), CeSAR, Centro per lo Sviluppo Agricolo e Rurale (IT); Private Scientific Institution (MKD); Institute for research in environment, civil engineering and energy (MKD); Federacion Española del Vino (ES); y Lake Constaza Foundation (DE).

Toda la información de esta iniciativa europea está disponible tanto en su página web,