ANPE, TU, CCOO y UGT denuncian el "caos" en la asignación de plazas de interinos a un día del comienzo del curso

De hecho, CCOO y UGT han pedido el ceso o dimisión del director general de Personal Docente y Ordenación Académica, Francisco Javier Gutiérrez, y TU la depuración de responsabilidades ligadas a la Consejería de Educación, que esta mañana ha convocado a los representantes sindicales a una reunión para abordar el asunto.

ANPE exigía, a última hora de la noche de ayer, una reunión inmediata con la consejera, Marina Lombó, para abordar con urgencia los "gravísimos problemas" surgidos tras los "errores y retrasos" en las dos primeras adjudicaciones de miles de plazas a funcionarios interinos docentes de Cantabria, que finalmente se ha celebrado a las 13.30 horas.

El sindicato ha explicado que la asignación que debía haberse publicado ayer, 6 de septiembre, sigue sin conocerse. La Consejería colgó una nota en su web a última hora de ayer indicando que por "motivos técnicos" la asignación se publicaría hoy, "sin proporcionar más información".

"Esto implica, además de la ansiedad de las miles de personas que participan en este proceso por conocer el centro al que deben incorporarse hoy mismo, que el sistema de asignación de plazas falla estrepitosamente. Este hecho se negó y no se quiso reconocer por parte de la Administración, tras los graves errores cometidos en la primera y multitudinaria asignación de plazas de este nuevo curso", ha considerado ANPE.

Por ello el sindicato exigirá en la reunión que se "clarifiquen inmediatamente" los errores detectados, que se pongan las medidas necesarias para resolverlos a la mayor brevedad, y que se pongan todas las medidas necesarias para que no vuelvan a suceder.

Durante el curso escolar se realizarán varios procesos semanales como éste y para ANPE "es intolerable que no se pueda confiar en el mismo".

Por su parte, Trabajadores Unidos (TU) también ha denunciado el "caos organizativo" en las adjudicaciones y ha señalado que este viernes 9 tendrá lugar una reunión acerca de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) en la Consejería de Educación en que la que TU exigirá el aumento de los recursos humanos para que no se vuelvan a repetir los retrasos en las adjudicaciones de vacantes, y que "afectan directamente a la calidad educativa".

"Si los docentes no tienen tiempo de preparar las materias que deben de impartir, no pueden desarrollar su labor educativa conforme un alumno debe recibir", ha denunciado la secretaria general de TU, Isabel Rodríguez, para quien es "intolerable" que los interinos no sepan su destino a horas vista de comenzar el curso", ha subrayado.

El sindicato ha señalado que está fallando un programa informático de una empresa externa "en unos momentos tan críticos como son los comienzos de curso", por lo que exigirá la depuración "de todo tiempo de responsabilidades administrativas y políticas".

"Una vez más se demuestra que las privatizaciones de los servicios públicos se vuelven en contra de la eficacia de los mismos, por lo que abogamos por dotar de un mayor número de efectivos en la Consejería que garanticen que estos procesos de adjudicación se hagan en tiempo y forma, y no las chapuzas que estamos sufriendo estos días".

DIMISIONES

Por su parte, la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras también ha denunciado el "caos organizativo y la nefasta gestión" del personal docente y ha pedido a Lombó el cese fulminante del director general de Personal Docente y Ordenación Académica.

Para el sindicato, es "intolerable esta falta de respeto de la Consejería de Educación" no solo hacia el personal docente, sino también hacia los equipos directivos, que aún no cuentan con sus plantillas completas, y hacia el alumnado y sus familias, "que mañana volverán a las aulas en medio del caos y sin saber quiénes serán sus docentes y los responsables de su educación en los próximos meses".

A los errores en la adjudicación de vacantes de días atrás, se suma ahora "esta ausencia de transparencia y esta total falta de organización" por parte de la Dirección General de Personal, por lo que CCOO pide su dimisión o cese inmediato.

"Esto ya no tiene justificación posible por parte de la Consejería. Es un desastre y hay que adoptar medidas drásticas", ha señalado la secretaria general de la Federación de Enseñanza, Conchi Sánchez.

Para Sánchez, "este año es muy sensible porque la legislación en materia educativa ha cambiado y va a requerir más atención a la hora de programar y elaborar los planes de estudio. Sin embargo, con la ineptitud de la Consejería esto no está siendo posible, sin contar con la preocupación de los equipos directivos, a quienes a día de hoy les falta buena parte de la plantilla".

CCOO considera que es el momento de tomar "decisiones drásticas que acaben con este desaguisado". "Apelamos al sentido común de la consejera de Educación para cesar al director general de Personal, responsable político de todo este despropósito, porque de lo contrario, la principal responsable será ella", ha dicho Sánchez.

Además, el sindicato ha convocado hoy una asamblea telemática para organizar a los trabajadores de la docencia en Cantabria para establecer un calendario de acciones o movilizaciones de protesta en caso de que la Consejería "persista en su irresponsabilidad".

Por su parte, el Sector de Enseñanza de la Federación UGT-Servicios Públicos también ha exigido la dimisión o destitución de Gutiérrez por "la nefasta gestión" de la adjudicación de vacantes y sustituciones.

El sindicato considera "intolerable" la situación de incertidumbre de los docentes interinos y ha coincidido en que, en los últimos días, "el caos ha sido absoluto porque la Consejería de Educación no ha sido capaz de corregir los errores que se habían denunciado y publicar de una vez por todas una lista definitiva de vacantes y sustituciones".

"Ayer mismo la Consejería de Educación nos informó que la adjudicación pendiente de vacantes y sustituciones iba a sufrir retraso pero que la incorporación de los docentes para la toma de posesión sería hoy día 7 o en su defecto el 8 de septiembre", ha subrayado el sindicato, para quien "no es aceptable que se publique en víspera del inicio del curso la adjudicación de centros a interinos tarde, mal y nunca"

Para UGT, "la actuación de la Consejería de Educación ha sido un cúmulo de despropósitos y no sirven excusas de problemas informáticos, y más, si se tiene en cuenta que antes existía un sistema informatizado que funcionaba de manera óptima que ha sido externalizado a una empresa privada tras aumentarse el presupuesto en este concepto en más de 300.000 euros".

"Desde UGT llevamos denunciando todo el curso irregularidades y errores graves en el concurso de traslados, en las comisiones de servicio, en la solicitud de oposiciones o en los listados de interinidad y ahora también en una adjudicación de vacantes que reafirma la nefasta gestión que se ha venido realizando", ha recordado el sindicato, que ha lamentado la falta de autocrítica de la Administración, que "simplemente minimiza la importancia de sus errores, demostrando una falta de empatía y de respeto a los docentes que es inaceptable y fuerza a depurar responsabilidades, bien con dimisiones o con destituciones", ha concluido.