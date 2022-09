Díaz se reunirá este jueves con Carrefour tras anunciar la cadena que venderá una cesta de 30 productos básicos por 30 euros

La oposición inicial de las cadenas distribuidoras a la propuesta de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, de pactar con ellas un precio reducido para una cesta de productos básicos comienza a resquebrajarse. Este miércoles, la multinacional francesa Carrefour anunció que venderá una selección de 30 bienes de primera necesidad por 30 euros. Y, tras dar ese paso de manera unilateral, Díaz mantendrá este jueves una reunión con la empresa -que ha solicitado la propia compañía- que le servirá para presionar antes de que, el próximo lunes, mantenga otro encuentro con las patronales de las distribuidoras.

Así lo anunció la vicepresidenta este miércoles, apenas unas horas después de que el director ejecutivo de Carrefour España, Alexandre de Palmas, anunciara la puesta en marcha de la promoción de 30 productos básicos por 30 euros y apelara directamente tanto a Díaz como a los ministros de Agricultura, Economía e Industria, Luis Planas, Nadia Calviño y Reyes Maroto, respectivamente. Díaz no quiso ofrecer detalles sobre la agenda de la reunión, si bien fuentes de la Vicepresidencia aseguran que, entre otras cosas, se analizará el contenido de esa cesta básica para intentar que garantice una alimentación equilibrada.

El encuentro de Díaz con la empresa francesa se producirá tres días antes del que mantendrá, el lunes, tanto con las principales asociaciones de consumidores como con las patronales de la distribución alimentaria, que ya han expresado su oposición a alcanzar un pacto con el Gobierno para reducir el precio de los productos básicos. La vicepresidenta, en este sentido, insistió en que su idea no es aprobar una limitación de precios obligatoria, tras las dudas legales que provocó esa opción incluso entre ciertos miembros del Ejecutivo. "No va de esto, va de un acuerdo", planteó.

Díaz se mostró además convencida de que su Vicepresidencia será capaz de llegar a un acuerdo con las grandes cadenas de distribución para que esta cesta básica de la compra se extienda a más comercios, pese a su oposición inicial. "En pandemia llevé una de las negociaciones más difíciles de mi vida, con toda la banca española, para que formaran parte de un gran acuerdo e hiciéramos posible que los ERTE pudieran ser anticipados por las entidades financieras y abonados a los trabajadores de manera diaria", señaló la vicepresidenta, que insistió en que "todo el mundo está dispuesto a comprender la situación en la que vivimos".

El anuncio de la reunión que mantendrá Díaz con Carrefour se produjo unas horas después de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, descartara poner en marcha una limitación legal de precios, como la que se introdujo durante la pandemia para las mascarillas. "En ningún caso es una puesta de precios máximos o una regulación de esos precios", señaló Montero, que sin embargo defendió que la propuesta de Díaz no es esa, sino una rebaja de precios pactada. "Hasta donde yo he escuchado, no ha habido ninguna propuesta respecto a que se haga una regulación o una intervención de los precios máximos de esos productos", apuntó la titular de Hacienda, que sostuvo que "el Gobierno no va a permitir que en esta crisis no haya una distribución justa de las cargas".