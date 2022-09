Caixaforum València oferirà en la nova temporada sis mostres, tres noves: 'Apollo 11', 'Tattoo' i 'Còmic'

La primera d'aquestes noves propostes es presenta com un viatge a una de les grans efemèrides de la conquesta de l'espai"; la segona, com "una reivindicació de la dimensió artística dels tatuatges des d'una visió històrica i antropològica"; i la tercera, com "una completa panoràmica del còmic occidental", segons ha detallat la Fundació la Caixa.

D'aquesta manera, es convida al públic a "viatjar al cor de l'arqueologia, l'art, la ciència i el còmic amb propostes en col·laboració amb grans institucions internacionals com el British Museum i el Musée du quai Branly-Jaques Chirac de París".

El director de Caixaforum València, Álvaro Borrás, ha destacat i agraït aquest dimecres, en la presentació de la programació cultural de tots els centres Caixaforum per a 2022-2023, l'"espectacular, calorosa i afectuós" acolliment que ha rebut l'espai valencià per part del públic durant la seua obertura. Des d'aleshores aquest recinte ha comptabilitzat 307.820 visitants.

Al llarg del passat mes d'agost aquesta seu de Caixaforum va rebre 4.500 visitants al dia. "Volem que hi haja reciprocitat i retornar l'afecte i l'acolliment" rebuts, ha manifestat Borrás, que ha valorat els "grans aliats" amb què compta aquest projecte, el seu equip de treball i la ubicació que té, l'Àgora de la Ciutat de les Arts i les Ciències de la capital valenciana.

El responsable del centre ha considerat que aquest emplaçament, entre l'Oceanogràfic i el Museu de les Ciències Príncep Felipe, "crea un magma" en el qual ha sigut "molt fàcil" començar a treballar". Ha agregat que l'aterratge de Caixaforum a l'Àgora ha sigut com el d'"un cranc ermità que ha arribat i ha colonitzat" aquest edifici. "Li ha donat vida i ha començat a caminar" per la Ciutat de les Arts i les Ciències i per la resta de València, ha afegit.

Fundació la Caixa preveu que la xarxa de Caixaforum i Cosmocaixa comptabilitze en 2022 uns 3,5 milions de visitants, com ha avançat la seua directora general adjunta, Elisa Durán, en la presentació de la programació 2022/2023, un acte que ha dirigit al costat del director corporatiu de l'Àrea de Cultura i Ciència de l'entitat, Ignasi Miró, i al director corporatiu d'Educació i Màrqueting, Xavier Bertolín.

En aquesta convocatòria, a la qual han assistit els directors dels centres Caixaforum i del Museu de la Ciència Cosmocaixa, s'han donat a conéixer les 30 exposicions que podran veure's en aquesta xarxa de centres culturals i les 8 mostres itinerants que l'entitat portarà per més de 80 del territori espanyol i portugués. Del conjunt de títols, una desena són estrenes.

En la presentació s'han donat també detalls de la iniciativa Caixaforum+, una nova plataforma digital que acostarà la cultura i la ciència al públic amb més de 120 projectes i 1.200 càpsules de contingut durant el primer any, entre produccions pròpies i coproduccions internacionals". Els seus continguts de vídeo i àudio es podran veure en tauletes, ordinadors o televisions.

"MIRADA TRANSVERSAL"

La nova temporada discorrerà en tots els centres de la Fundació la Caixa sota el lema 'Creiem en la cultura. Creixem en la cultura' amb la finalitat d'oferir al públic "un viatge al cor del món de l'arqueologia, l'art, la ciència, la fotografia, el còmic i el cinema amb una mirada transversal".

La primera exposició que inaugurarà Caixaforum València en la temporada 2022/2023 serà al febrer del pròxim any 'Apollo 11. L'arribada de l'home a la Lluna'. Aquesta exhibició traça "un recorregut científic des del moment en què Galileo va observar per primera vegada la lluna amb un telescopi construït per ell mateix en 1609, fins que l'ésser humà la va xafar al juliol de 1969".

Es tracta d'una mostra "altament interactiva" que desvetlarà als seus visitants "l'ordinador de bord de les naus Apollo era, en realitat, menys potent que qualsevol telèfon intel·ligent de hui en dia". L'exposició analitza "amb documents històrics i espectaculars reproduccions el que va significar una de les majors gestes de la humanitat" i acosta solucions que es van haver d'aplicar a problemes tecnològics mai abans abordats".

Al març arribarà a Caixaforum València 'Tattoo. Art sota la pell', una proposta que acostarà els orígens d'una pràctica ancestral que funciona com a marca identitària i que s'ha convertit en objecte de fascinació i de creació artística contemporània". Aquest és una col·laboració amb el Musée du Quai Branly -Jacques Chirac que aborda "el múltiple paper social i antropològic dels tatuatges i analitza el ressorgiment d'aquest fenomen, que hui és permanent i global".

La mostra explora, "mitjançant un enfocament etnogràfic, geogràfic i artístic", els diferents usos i funcions del tatuatge a través de les diverses èpoques i cultures. Reuneix més de 150 obres històriques i contemporànies procedents de diferents regions del món, entre elles, una vintena de models de silicona tatuats per mestres de tot el món.

"FERRAMENTA DE REFLEXIÓ"

'Còmic. Somnis i història', que s'exposarà en l'espai valencià des de juliol, reivindica aquesta disciplina "com a ferramenta de reflexió sobre el present i el futur i com a poderós mitjà de creació de realitats paral·leles, mons imaginaris, utopies i distopías". La mostra, de producció pròpia, presentarà l'obra de grans mestres universals i també de clàssics del còmic d'Espanya.

Aquesta exhibició reuneix obres d'autors com Richard Felton Outcault, Winsor McCay, Milton Caniff, Hergé, Claire Bretécher, Alex Raymond, Will Eisner, Frank Miller, John Romita, Jack Kirby, Alan Moore, Moebius, Hugo Pratt, Quino, Francisco Ibáñez, Laura Pérez Vernetti, Purita Campos, Juanjo Guarnido, i Alberto Breccia.