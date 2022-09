Un equipo de investigadores analiza los procesos de formación de los 'concheros asturienses' en la costa cantábrica

Este programa de muestreo se viene realizando durante este mes de septiembre en Asturias y Cantabria, en el marco del proyecto Hunters in Transition: The end of the Mesolithic in North Iberia (HunTran) (PID2020-112915GB-100) y está financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación.

En los trabajos de campo también participan otros investigadores de la UR, como el profesor Jacinto Santamaría Peña, del Departamento de Ingeniería Mecánica, así como arqueólogos de la Universidade do Algarve (UAlg) y de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

En el estudio posterior de los materiales recuperados en los 'concheros asturienses' muestreados, también participaran otros científicos integrados en el proyecto HunTran, que trabajan en distintos centros de investigación nacionales y extranjeros, como las Universidades de Cantabria, Valladolid, Autónoma de Barcelona, Oxford, Rennes 1, y Cape Town en Sudáfrica, así como en el Max Planck Institute for the Science of Human History, en Alemania, entre otros centros.

Hace algo más de un siglo, uno de los pioneros más influyentes de la Prehistoria cantábrica, el Conde de la Vega del Sella, descubrió y definió con precisión una de las facies del Mesolítico de la Europa atlántica. Fruto de su trabajo y del realizado desde entonces, hoy conocemos decenas de "concheros asturienses" en el tramo de costa comprendido entre Ribadesella y Santander.

El nombre de estos depósitos responde a la masiva presencia de restos de recursos marinos, consumidos por las últimas sociedades de cazadores-recolectores que poblaron las costas del Cantábrico. La relación de estos depósitos con la etapa posterior, el Neolítico, ya suscitó posturas encontradas en los albores de la investigación.

De hecho, la posibilidad de que los estadios finales de los concheros asturienses correspondan ya a un tiempo neolítico, tal y como sugirió el arqueólogo alemán Hugo Obermaier en 1916, ha sido objeto de debate desde entonces.