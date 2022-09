CaixaBank i Fundació Caixa Castelló convoquen ajudes per 30.000€ per a projectes mediambientals

CaixaBank i Fundació Caixa Castelló han llançat aquest dimecres la 'Convocatòria de Medi ambient 2022' amb l'objectiu de donar suport amb 30.000 euros, aportats per l'entitat financera, a projectes d'entitats que treballen a la província de Castelló per a millorar el patrimoni natural, a través de la protecció de la biodiversitat, la innovació ambiental i la lluita contra la despoblació.

La convocatòria està oberta fins al pròxim 29 de setembre i a ella es poden presentar entitats, sense ànim de lucre i amb una antiguitat mínima d'un any, l'activitat del qual estiga relacionada amb la protecció de la naturalesa i el medi ambient o el desenvolupament rural i la seu del qual estiga a la província de Castelló.

Les sol·licituds podran realitzar-se en línia en la web de CaixaBank, així com en la web de Fundació Caixa Castelló i està previst que les entitats seleccionades, els projectes de les quals comptaran amb una dotació econòmica d'entre 5.000 i 20.000 euros, es coneguen el pròxim mes de desembre. L'import de les ajudes no podrà superar el 80 per cent del cost total del projecte.

"Animem a les entitats i associacions locals a presentar els seus projectes a la 'Convocatòria de Medi ambient', que reforça el compromís que en CaixaBank tenim en la lluita contra l'emergència climàtica i en la millora del medi ambient en la província de Castelló", ha subratllat el director territorial de CaixaBank a la Comunitat Valenciana, Xicu Costa. "Junts volem construir una societat més sostenible", ha apuntat Costa.

Leopoldo Monfort, gerent de la Fundació Caixa Castelló, ha destacat que "la Fundació Caixa Castelló inclou en la seua política de responsabilitat social la sostenibilitat i l'equilibre amb el medi ambient com un dels seus eixos estratègics".

Els projectes presentats hauran d'emmarcar-se en alguna de les tipologies de biodiversitat, economia circular, innovació ambiental o repte demogràfic vinculat a l'impacte ambiental. El compromís social de CaixaBank és també un compromís amb el medi ambient i amb la transició a una economia baixa en carboni. L'entitat gestiona la seua activitat diària en el marc d'aquest compromís, respectant l'entorn i les persones, i destina una part del pressupost a desenvolupar estratègies climàtiques a llarg termini.