Mazón proposa baixar al 3% l'impost de l'habitatge a les rendes inferiors a 30.000 euros anuals

En una roda de premsa aquest dimecres a València, Mazón ha assenyalat que la reunió que ha mantingut aquest matí el comité de direcció del PPCV ha fixat com a principal prioritat centrar el focus en "la millora de la sanitat i les mesures per a lluitar contra l'empobriment de la gent per la inflació, la cistella de la compra i la tributació excessiva que ofega als ciutadans de la Comunitat Valenciana".

El líder popular ha indicat que "el PPCV és l'únic partit que ha proposat una rebaixa progressiva de l'impost de l'habitatge, l'ITP". "El tipus actual està al 10%. Açò no es pot sostindre. Proposem que tinga una baixada generalitzada i que siga un impost progressiu, especialment per a les rendes més baixes. Cal baixar-lo des del 9% fins al 3% en funció del cost de l'habitatge".

"Per açò, a la proposta d'aplicar un tipus supereduït i una rebaixa del 70% per a joves, persones amb discapacitat, famílies nombroses, municipis amb el risc de despoblació i víctimes de violència de gènere, ara afegim també a les rendes baixes inferiors a 30.000 euros. És a dir, una rebaixa del 10 al 3% per a totes les persones que tinguen ingressos baixos", ha assenyalat.

Amb aquesta proposta, Mazón busca "esprémer al màxim tota la capacitat fiscal a nivell autonòmic i fer-ho de manera justa, progressiva i concretant-ho amb xifres i dades concretes i no amb anuncis que ningú sap quan arribaran".

"Des del PPCV insistirem en la reforma fiscal per als salaris més baixos i per als qui més ho necessiten perquè la pobresa està pujant a la Comunitat Valenciana, i per açò vam tornar a presentar ahir en Les Corts nostra proposta fiscal íntegrament", ha afegit.

Mazón ha criticat que les propostes de rebaixa fiscal del PPCV "han vingut rebent el no sistemàtic del Consell". "No val anunciar baixades d'impostos sense concretar-les, sense dir a qui afectaran. No val anunciar baixada d'impostos quan fa unes setmanes s'ha aprovat la taxa turística i altres taxes. Cal alleujar més a qui més ho necessita, a qui té els salaris i rendes més baixes", ha asseverat.

COGENERACIÓ

D'altra banda, Mazón ha assenyalat respecte a les mesures d'ajuda a la cogeneració anunciades per Sánchez que "no sabem quant durarà ni des de quan s'aplicarà eixe descompte per la pujada del preu del gas.

"No podem més que donar la benvinguda a Sánchez a la recepció de l'adequat tractament a la cogeneració al taulell bàsicament. Solament encerten quan rectifiquen i se sumen a les nostres propostes. Però ens agradaria més concreció, des de quan, quant durarà o si tindrà efectes retroactius. No sabem molt més perquè no ens ho ha explicat. Demanem que incloga el sector ceràmic com un sector estratègic perquè no està entre els sectors prioritaris i Puig no ho ha aconseguit", ha manifestat.